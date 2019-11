Betrunkener wollte Zug anschieben

Würzburg.Ein betrunkener Mann hat am Samstagabend im Hauptbahnhof Würzburg versucht, einen Zug anzuschieben.

Gegen 20.10 Uhr informierten Zeugen die Landespolizei darüber, dass eine männliche Person bei der Nordtangente in Würzburg über eine Absperrung in den Gleisbereich geklettert ist und versucht, einen dort abgestellten Zug anzuschieben. Heraneilende Polizeikräfte konnten den 26-jährigen Polen aus dem Landkreis Würzburg schnell in Gewahrsam nehmen. Warum er den Zug anschieben wollte, konnte er den Beamten nicht erklären. Eine vorgenommene Atemalkoholmessung ergab einen Wert von rund 2,2 Promille.

