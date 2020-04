Betrunkener wollte nicht aussteigen

Würzburg.Die Bundespolizei musste am Mittwochnachmittag einen betrunkenen und aggressiven Mann aus einem ICE herausholen, weil er nicht aussteigen wollte. Dabei leistete er erheblichen Widerstand. Am Mittwoch erreichte gegen 16.50 Uhr ein ICE den Würzburger Hauptbahnhof mit dem betrunkenen Mann an Bord. Wegen ungebührenden Verhaltens wurde der 36-jährige Mann vom Zugpersonal aufgefordert, den Zug dort zu verlassen. Dieser Aufforderung kam der 36-jährige Ukrainer nicht nach und konsumierte weiterhin Alkohol. Da er auch gegenüber den alarmierten Polizeibeamten sein Verhalten nicht änderte, musste er schließlich aus dem Zug geführt werden. Dabei versuchte der Mann die Beamten zu schlagen, was mit dem Anlegen von Handschellen endete. Sein aggressives Verhalten nahm jedoch zu. Der Ukrainer spuckte nach den Beamten, beleidigte diese wüst und sperrte sich vehement gegen die polizeilichen Maßnahmen. Auf der Dienststelle der Bundespolizei, zu der er getragen werden musste, folgte eine Blutentnahme und eine Atemalkoholmessung, die einen Wert von rund 1,76 Promille erbrachte. Nachdem sich der Mann beruhigt hatte, konnte er gegen 19.35 Uhr die Dienststelle wieder verlassen. Ermittlungen wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Hausfriedensbruch wurden eingeleitet.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 11.04.2020