Betrügerin geschnappt

Bad Mergentheim/Leonberg.Eine Enkeltrickbetrügerin wurde in Leonberg geschnappt und sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

Einer Ermittlungsgruppe der Kriminalpolizei Heilbronn gelang es, eine 24-Jährige als Tatverdächtige auszumachen.

Senioren waren auf der Hut

Die Frau versuchte zunächst im Bereich Bad Mergentheim eine Seniorin beziehungsweise einen Senioren zu betrügen, scheiterte aber offensichtlich, da diese den Betrugsversuch rechtzeitig bemerkten.

Anschließend begab sie sich nach Leonberg, wo sie nach entsprechenden Anrufen mehrere zehntausend Euro bei einem Senioren abholte. Dieser übergab ihr das Geld in der vorgespiegelten Annahme, dass es sich bei der Frau um eine Notariatsangestellte handelte, die das Geld an eine nahe Familienangehörige weiterleiten sollte.

Geld sichergestellt

Unmittelbar nach der Geldübergabe erfolgte der Zugriff durch die Polizei, und die Frau wurde festgenommen. Das übergebene Geld konnte sichergestellt und so ein hoher Vermögensschaden für den Senior verhindert werden.

Der Mann war über die Festnahme der Betrügerin sehr erfreut und bedankte sich ausdrücklich für die polizeiliche Arbeit.

Der durch die Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragte Haftbefehl wurde durch das zuständige Amtsgericht erlassen und in Vollzug gesetzt.

Die Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Schnelle Meldung wichtig

Die Polizei betonte in diesem Zusammenhang, dass eine schnelle Meldung der Betrugsversuche an die Polizei sowie die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit verschiedenen Institutionen auch in diesem Fall wesentlich zum Ermittlungserfolg beigetragen hat.

