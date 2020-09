Beschränkungen für Stadt erlassen

Würzburg.Der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert ist am Donnerstag weiter gestiegen und liegt damit auch über dem bundesweiten Grenzwert. Aufgrund der Überschreitung hat das Staatliche Gesundheitsamt für Stadt und Landkreis Würzburg ein Beschränkungskonzept erstellt.

In Konkretisierung dieses Konzeptes beschränkt die Stadt Würzburg mit Hilfe einer Allgemeinverfügung die erlaubten Teilnehmerzahlen bei privaten Veranstaltungen von 100 auf 50 Teilnehmern in geschlossenen Räumen. Bei privaten Veranstaltungen im Freien werden die Teilnehmerzahlen von 200 auf 100 heruntergesetzt. Dies gilt auch für private Veranstaltungen in angemieteten Clubs und Diskotheken sowie beispielsweise Hochzeiten oder Familienfeiern, die innerhalb von Gastronomiebetrieben stattfinden.

Als weitere Maßnahme untersagt die Stadt Würzburg den Konsum von Alkohol auf der Alten Mainbrücke jeweils von Freitag bis Sonntag von 16 bis 6 Uhr des Folgetages an diesem und dem folgenden Wochenende. Diese Maßnahmen traten am Freitag in Kraft.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 12.09.2020