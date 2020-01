Beim Einbruch direkt erwischt

Margetshöchheim.Nach einem Einbruch in ein Schmuckgeschäft wurde am Donnerstag ein Tatverdächtiger vorläufig festgenommen. Er wurde dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft gegen den Mann an.

Nachdem kurz vor 3 Uhr die Alarmanlage des Geschäfts ausgelöst hatte, eilten sofort mehrere Streifenbesatzungen in der Würzburger Straße. Im Inneren des Hauses entdeckten die Beamten den Beschuldigten, der sich in einem Raum versteckt hielt. Neben ihm lag eine Tüte, in der bereits mehrere Schmuckstücke zur Mitnahme verpackt waren. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 38-Jährigen aus dem Landkreis Main-Spessart, der bereits in der Vergangenheit unter anderem auch wegen Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten ist. Er wurde festgenommen und zur Dienststelle gebracht. Der Ermittlungsrichter ordnete gegen den 38-Jährigen die Untersuchungshaft wegen des dringenden Verdachts des Diebstahls mit Waffen an. Der Mann sitzt inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt.

