Bei den Neu-Infizierten auch viele Schüler betroffen

Würzburg.Dem Gesundheitsamt für Stadt und Landkreis Würzburg wurden seit der letzten Meldung 69 weitere auf das Coronavirus positiv getestete Personen gemeldet (Stand 29. Oktober, 7.30 Uhr). Betroffen sind insbesondere Schüler.

Mit diesen Neuinfektionen steigt die Zahl der insgesamt auf das Coronavirus positiv getesteten Personen in Stadt und Landkreis Würzburg auf 2067, davon entfallen 1131 auf die Stadt und 936 auf den Landkreis Würzburg.

Als gesund entlassen wurden bisher 1641 Patienten. Derzeit sind 367 Personen in Stadt und Landkreis Corona-positiv (203 in der Stadt Würzburg, 164 im Landkreis). 59 Personen sind an Covid-19 gestorben.

Sieben-Tage-Inzidenz

Aktuell sind 2568 Personen in häuslicher Quarantäne oder Isolation unter Beobachtung des Gesundheitsamtes. Aus der Quarantäne oder Isolation entlassen wurden bisher 5094 Personen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz (Stand 29. Oktober, 7.30 Uhr) pro 100 000 Einwohner beträgt für die Stadt Würzburg 115,68 und für den Landkreis 82,56.

Der bundesweit geltende Grenzwert für die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 50 Neu-Infektionen pro 100.000 Einwohnern, das entspricht für die Stadt Würzburg einer Anzahl von 64 Neuinfektionen innerhalb der letzten sieben Tage. Für den Landkreis Würzburg entspricht dies analog 81 Neuinfektionen.

Geltungsdauer der neuen Regeln

Seit 27. Oktober gelten für die Stadt Würzburg die Regelungen der Stufe „Dunkelrot“ der Bayerischen Corona-Ampel. Im Landkreis Würzburg gilt die Stufe „Rot“.

Details dazu können auf der Seite des Bayerischen Gesundheitsministeriums unter https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/ nachgelesen werden.

Die Regeln gelten bis zum Ablauf des Tages, an dem die Stadt beziehungsweise der Landkreis letztmals in der Bayerischen Corona-Ampel unter den Städten und Landkreisen mit „Sieben-Tage-Inzidenz über 50“ (rot) beziehungsweise „Sieben-Tages-Inzidenz über 100 („dunkelrot“ aufgeführt ist. Bei erneuter Aufführung der Stadt oder des Landkreises Würzburg würden die Regeln nach demselben Muster automatisch wieder in Kraft treten und gelten, teilt das Gesundheitsamt Würzburg weiter mit.

Die Bayerische Corona-Ampel wird täglich auf der Internetseite des Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege unter https://www.stmgp.bayern.de/ bekannt gegeben.

Die aktuelle Fassung der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung kann unter https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayIfSMV_7 eingesehen werden.

Woher kommen die Infektionen?

Woher kommen die Neuinfektionen: Betroffen sind weitere Schüler des German Language Center , der Klara-Oppenheimer-Schule, Lehrer und Schüler im Vizentinum, im Internat Julianeum, Schüler der FKG sowie der Adalbert-Stifter-Schule und der FOS/BOS Würzburg, hier sind jetzt insgesamt acht Schüler aus acht unterschiedlicher Klassen sowie eine Lehrkraft positiv gesteste worden.

Weitere positiv getestet Personen gibt es in der Asyl-Gemeinschaftsunterkunft Aub und Laurentius Kindergarten Zell am Main.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 30.10.2020