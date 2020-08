Bankmitarbeiter verhindert Betrug

Gaukönigshofen.Ein Mitarbeiter einer Bank verhinderte im letzten Moment, dass ein 66-Jähriger am Donnerstagvormittag in Gaukönigshofen (Landkreis Würzburg) einen vierstelligen Geldbetrag an einen Telefonbetrüger verlor. Gegen 8 Uhr wurde der 66-Jährige telefonisch von einem bislang unbekannten Mann kontaktiert und zur Zahlung einer Strafe in Höhe von mehreren tausend Euro wegen eines angeblich nicht abgeholten Geldgewinnes aufgefordert. Der überrumpelte Rentner ließ sich einschüchtern und begab sich zu seiner Bankfiliale, bei der er eine Überweisung mehrerer tausend Euro anwies. Bei einem aufmerksamen Mitarbeiter der Bank-Zweigstelle regten sich Zweifel. Er informierte die Geschäftsstellenleiter über seinen Verdacht. Dieser verständigte die Polizei. So gelang es, den Transferierungsvorgang zu stoppen und dem 66-Jährigen das Ersparte zu sichern. Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm die Ermittlungen zu dem Betrugsversuch und lobte ausdrücklich das besonnene und couragierte Verhalten des Bankmitarbeiters.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 15.08.2020