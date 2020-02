Auswahl von Betreibern steht an

Würzburg.Die Arena Würzburg Projektgesellschaft hat im vergangenen Herbst den nach EU-Recht vorgeschriebenen Teilnahmewettbewerb gestartet, um einen Betreiber für die geplante Multifunktions-Arena in der Stadt Würzburg zu ermitteln. Mit dem Verhandlungsverfahren geht die Vergabe für Betrieb und Teilfinanzierung der Multifunktions-Arena Würzburg nun in die entscheidende Phase.

Daran anschließend fällt die Entscheidung darüber, wer den Zuschlag für den Betrieb der Arena erhält und damit auch, wer künftig das Veranstaltungsangebot in Würzburg mit Konzerten, Sportereignissen und Tagungen mitgestalten und bereichern wird. Mehrere namhafte Kandidaten stünden in der engeren Auswahl, wie es weiter in einem Bericht der Arena Würzburg Projektgesellschaft heißt.

