Auftakt online verfolgen

Würzburg.Die bundesweite Eröffnung der Adveniat-Weihnachtsaktion findet am ersten Adventswochenende im Bistum Würzburg statt. Die Aktion steht unter der Überschrift „ÜberLeben auf dem Land“. Sie rückt in den Blick, dass in Lateinamerika und der Karibik jeder Fünfte auf dem Land lebt. Das bedeutet für diese Menschen oft, abgehängt und ausgeschlossen zu sein.

Am Samstag, 28. November, findet um 15 Uhr eine Online-Auftaktveranstaltung statt. An dieser wirkt unter anderem Bischof Dr. Franz Jung mit. Den Link zum Livestream kurz vor Beginn der Veranstaltung findet man unter https://weltkirche.bistum-wuerzburg.de. pm

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 20.11.2020