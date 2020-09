Auf den Spuren von Wilhelm Conrad Röntgen

Würzburg.Die Universität Würzburg feiert Jubiläum: Vor 125 Jahren entdeckte hier Wilhelm Conrad Röntgen die nach ihm benannten Strahlen. Der Höhepunkt der nun geplanten Veranstaltungsreihe wird eine Wissenschaftsshow mit Harald Lesch und den Physikanten.

Im diesem Jahr feiert die Julius-Maximilians-Universität (JMU) Würzburg ein Doppeljubiläum: 125 Jahre Entdeckung der Röntgenstrahlen und 175 Jahre Geburtstag von Wilhelm Conrad Röntgen. Der Physikprofessor stieß am Abend des 8. November 1895 in seinem Labor an der Uni Würzburg auf eine neue Art von Strahlen. Genoss der Forscher bis zu diesem Zeitpunkt bereits in internationalen Fachkreisen ein hohes Renommee als Experimentalphysiker, so katapultierte ihn seine revolutionäre Entdeckung über Nacht in das Rampenlicht der globalen Öffentlichkeit und machte ihn zum Träger des ersten Nobelpreises für Physik.

Die JMU hatte für ihren vermutlich bedeutendsten Alumnus zahlreiche Veranstaltungen zu den Themen Röntgen, Physik und Wissenschaft geplant. Doch aufgrund der Corona-Pandemie wurden viele Events verschoben.

Zwischen dem 23. und dem 26. September 2020 soll nun aber ein Großteil der Veranstaltungen stattfinden – im Rahmen einer Röntgenjubiläumswoche. Die Veranstaltungsformate wurden dabei überarbeitet und entsprechend der geltenden Hygienevorschriften angepasst. So wurden die Vortragsveranstaltungen auf Online-Formate umgestellt, für die Auftaktveranstaltung Hygienekonzepte erarbeitet und Teilnehmerzahlen begrenzt. Der Höhepunkt der Röntgenwoche wird die Abendveranstaltung „Röntgens Kosmos“ mit dem TV-bekannten Wissenschaftsjournalisten Professor Harald Lesch und der Comedy-Gruppe „Die Physikanten“ sein. Am Mittwoch, 23. Oktober, um 19.30 Uhr in der s.Oliver-Arena geht Lesch dabei mit dem Publikum auf eine Reise durch Röntgens Welt. Es gibt keinen Kartenverkauf, für den Eintritt benötigt es aber etwas Glück: Noch bis zum 13. September können sich Interessierte für die Teilnahme anmelden, die Karten werden dann aufgrund der beschränkten Teilnehmerzahl unter den Anmeldungen verlost.

Am Mittwoch, 23. September, wird zudem die Ausstellung „Röntgen – 125 Jahre Neue Einsichten!“ um 10 Uhr auf dem Unteren Marktplatz in Würzburg durch Uni-Präsident Alfred Forchel und Oberbürgermeister Christian Schuchardt eröffnet. Die Ausstellung mit Informationen und Exponaten zur Person Röntgens, seiner historischen Entdeckung sowie zu modernen Anwendungen läuft bis zum 26. September von Mittwoch bis Freitag von 10 bis 19 Uhr, Samstag von 10 bis 17 Uhr. Von Mittwoch bis Freitag werden täglich ab 10 Uhr zwei Online-Vorträge speziell für Schüler gehalten. Von Donnerstag bis Samstag sind zudem Online-Abendvorträge geplant. Weitere spannende Events sind für Samstag, 26. September, geplant: Neben Online-Vorträgen, zum Beispiel über die Erforschung des Coronavirus mit Röntgenstrahlen, ist unter dem Motto „Wein und Wissenschaft“ ein Dialog im Hof der Neubaukirche geplant, bei dem Besucher Einblicke über die aktuelle Forschung verschiedener Disziplinen an der JMU erfahren .

Weitere Informationen sind unter https://www.uni-wuerzburg.de/roentgen2020/ nachzulesen.

