Audi wurde von Oldtimer touchiert

Waldbrunn.Auf der A3 auf Höhe der Anschlussstelle Helmstadt in Fahrtrichtung Nürnberg kam es am Donnerstag gegen 17.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Ein Audi TT fuhr auf der linken Spur, als ein dunkelblauer Oldtimer aus bis jetzt unbekannten Gründen von der rechten auf die linke Spur kam und hierbei den Audi touchierte. Daraufhin wurde der Audi in die Mittelleitplanke gedrückt und kam auf dem Seitenstreifen zum Stillstand. Anstatt anzuhalten, setzte der Oldtimer seine Fahrt fort und entfernte sich somit unerlaubt von der Unfallstelle. Beim Unfall wurde der Fahrer des Audis leicht verletzt und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. An seinem Fahrzeug, sowie an der Leitplanke entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden.

Die Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen sollen sich unter Telefon 09302/9100 melden.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 05.10.2020