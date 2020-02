Würzburg.Zum bundesweiten „Tag der Archive“ präsentieren sich die großen Würzburger Archive am Freitag, 6. März, erstmals gemeinsam an einem Ort. Die Veranstaltung findet von 14 bis 19 Uhr in Archiv und Bibliothek des Bistums Würzburg, Domerschulstraße 17, statt und steht unter dem Motto „Kommunikation – Von der Depesche bis zum Tweet“.

Die Besucher erwartet ein vielfältiges Programm von Universitätsarchiv Würzburg, Stadtarchiv Würzburg, Staatsarchiv Würzburg sowie Archiv und Bibliothek des Bistums Würzburg. Eröffnung ist um 14 Uhr im Kramer-Saal. Um 15, 16, und 17 Uhr gibt es Führungen durch die Magazine von Archiv und Bibliothek des Bistums Würzburg sowie Einführungen in die genealogische Forschung durch das Staats-, Stadt- und Universitätsarchiv im Lesesaal. Parallel dazu besteht Gelegenheit, verschiedene kleine Ausstellungen von Archivalien der beteiligten Einrichtungen in der Galerie des Lesesaals sowie im Foyer zu besichtigen. Um 18 Uhr referiert Professor Dr. Matthias Stickler, außerplanmäßiger Professor am Würzburger Lehrstuhl für Neueste Geschichte, zum Thema „Ein Facebook der alteuropäischen Universität – Die Stammbuchsammlung des Würzburger Instituts für Hochschulkunde als Quelle zur Kommunikationsgeschichte“. pow

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 25.02.2020