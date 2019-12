Apotheke heimgesucht

Würzburg.Ziel von Einbrechern war in der Nacht auf Donnerstag eine Apotheke in der Schweinfurter Straße in Würzburg. Die Täter drangen gewaltsam in die Apotheke ein, durchsuchten sämtliche Schränke und Schubladen und machten sich mit Medikamenten und einer kleineren Menge Bargeld unerkannt aus dem Staub. Eine Angestellte der Apotheke entdeckte am Donnerstagmorgen die Einbruchsspuren und verständigte sofort die Polizei. Den bisherigen Ermittlungen der Polizei Würzburg und der Kripo nach haben die zwei Täter gegen 3.30 Uhr die Scheibe der Eingangstür eingeschlagen und anschließend nahezu sämtliche Schränke und Schubladen durchwühlt. Dem derzeitigen Sachstand nach erbeuteten die Täter Medikamente sowie eine kleinere Menge Bargeld im unteren vierstelligen Bereich und verließen gegen 5.30 Uhr das Geschäft.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 07.12.2019