Alkohol ins Auto geschüttet

Würzburg.Ein 23-jähriger Mann war am Freitag gegen 23 Uhr mit seinem Pkw auf dem Mainkai in Würzburg unterwegs.

Auf Höhe des Kranenkai-Biergartens musste der Würzburger anhalten, weil eine Personengruppe auf der Straße stand. Nachdem der junge Mann gehupt hatte, entfernte sich die Gruppe von der Straße in Richtung Gehweg, und er fuhr langsam weiter. Plötzlich schüttete ein bislang unbekannter Mann ein alkoholisches Getränk durch das geöffnete Beifahrerfenster in den Innenraum des Autos. Darüber hinaus beleidigte der Mann den Fahrzeuglenker. Nach einem kurzen verbalen Streit entfernte sich der Mann in Richtung Stadtmitte. Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt sucht nach Zeugen, die den unbekannten Mann bemerkt haben und sachdienstliche Hinweise zum Tatgeschehen geben können.

