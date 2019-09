Acker durchpflügt und geflüchtet

EUERHAUSEN.Ein unbekanntes fahrzeug fuhr am Freitag gegen 19.15 Uhr auf der Staatsstraße 2270 von Euerhausen in Richtung Wolkshausen. Vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit kam es nach rechts von der Straße ab und überfuhr einen Leitpfosten. Anschließend schleuderte der Pkw nach links in einen Zuckerrübenacker. Diesen durchpflügte das Auto regelrecht auf eine Länge von rund 200 Metern bis es wieder auf die Straße kam. Gesucht wird eine Pkw-Fahrerin, die mit dem Verursacher gesprochen hatte, als dieser mit seinem Pkw den Zuckerrübenacker verließ.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 09.09.2019