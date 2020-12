Würzburg.Acht weitere Corona-Fälle wurden dem Gesundheitsamt für Stadt und Landkreis Würzburg seit der Meldung vom Montag gemeldet (Stand 7.30 Uhr). Mit diesen Neuinfektionen und einer Datenbereinigung steigt die Zahl der insgesamt auf das Coronavirus positiv getesteten Personen in Stadt und Landkreis Würzburg auf 3689, davon entfallen 1842 auf die Stadt und 1847 auf den Landkreis Würzburg.

Als gesund entlassen wurden bisher insgesamt 3330 Patienten. Derzeit sind 274 Personen in Stadt und Landkreis Corona-positiv (127 in der Stadt Würzburg, 147 im Landkreis). 85 Personen sind im Zusammenhang mit einer Coronainfektion verstorben. Aktuell sind 1815 Personen in häuslicher Quarantäne oder Isolation unter Beobachtung des Gesundheitsamtes. Aus der Quarantäne oder Isolation entlassen werden konnten insgesamt bereits 10 704 Personen. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner beträgt für die Stadt Würzburg 70,35 und für den Landkreis 67,77.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 09.12.2020