85 Fälle am Wochenende

Würzburg.Dem Gesundheitsamt für Stadt und Landkreis Würzburg wurden am Wochenende 85 (43 am Samstag, 42 am Sonntag) weitere auf das Coronavirus positiv getestete Personen gemeldet (Stand 6. Dezember, 7.30 Uhr).

Mit diesen Neuinfektionen steigt die Zahl der insgesamt auf das Coronavirus positiv getesteten Personen in Stadt und Landkreis Würzburg auf 3665, davon entfallen 1825 auf die Stadt und 1840 auf den Landkreis Würzburg.

Als gesund entlassen wurden bisher insgesamt 3293 Patienten. Derzeit sind 287 Personen in Stadt und Landkreis Corona-positiv (124 in der Stadt Würzburg, 163 im Landkreis). Aktuell sind 1769 Personen in häuslicher Quarantäne oder Isolation unter Beobachtung des Gesundheitsamtes.

Aus der Quarantäne oder Isolation entlassen werden konnten insgesamt bereits 10 497 Personen.

Weiterer Todesfall

Wie das Landratsamt am Sonntag mitteilte, gab es zudem einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion.

Eine 89-jährige Landkreis-Bewohnerin starb in einer Schweinfurter Klinik. Sie war positiv auf das Coronavirus getestet worden. Damit erhöht sich die Anzahl der Todesfälle auf 85 (54 in der Stadt, 31 im Landkreis Würzburg).

Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner betrug am Sonntagmorgen für die Stadt Würzburg 64,9 und für den Landkreis 70,2, so die Verantwortlichen..

