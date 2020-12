84-Jähriger gestorben

Würzburg.Nach den 20 Todesfällen im Ochsenfurter Seniorenzentrum Fuchsenmühle (wir berichteten) ist auch ein Bewohner einer Würzburger Senioreneinrichtung gestorben: Ein 84-jähriger Bewohner des „Seniorenwohnstifts von Steren“ ist laut Mitteilung des Würzburg Landratsamtes bereits Ende November gestorben, kurz nach seiner „Entisolierung“ in der Einrichtung. Der mehrfach vorerkrankte Senior war zuvor positiv auf das Coronavirus getestet, zunächst jedoch nicht in die Corona-Statistik aufgenommen worden.

Dem Gesundheitsamt für Stadt und Landkreis Würzburg wurden seit der letzten Meldung 60 weitere auf das Coronavirus positiv getestete Personen gemeldet (Stand 17. Dezember, 7.30 Uhr). Damit steigt die Zahl der seit März positiv Getesteten in Stadt und Landkreis Würzburg auf 4021, davon 2018 in der Stadt und 2003 im Landkreis. Als gesund entlassen wurden 3525 Patienten. Derzeit sind 407 Personen in Stadt und Landkreis Corona-positiv; 2355 Personen sind in häuslicher Quarantäne. Aus der Quarantäne entlassen wurden 11 766 Personen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona ist auf 89 gestiegen(57 in der Stadt, 32 im Landkreis Würzburg). Die 7-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner beträgt für die Stadt Würzburg 103,96 und für den Landkreis 65,31. Der Grenzwert für die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 50 Neu-Infektionen pro 100 000 Einwohnern, für die Stadt Würzburg entsprechend 64 Neuinfektionen innerhalb der letzten sieben Tage; für den Landkreis 81 Neuinfektionen.

