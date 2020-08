83 Personen nutzten Angebot

Würzburg.Die gemeinsame Corona-Teststrecke von Stadt und Landkreis Würzburg ging am Mittwoch an der Talavera in Betrieb. Zwischen 17 und 19 Uhr konnten sich Reiserückkehrer aus Risikogebieten einem Corona-Test unterziehen. Insgesamt wurden am ersten Abend 83 Personen getestet, die sowohl in Stadt und Landkreis Würzburg als auch in den umliegenden Landkreisen wohnhaft sind, wie das Gesundheitsamt informiert.

Die erfassten Urlauber kamen vorwiegend aus Frankreich, Kroatien und Rumänien. Einige Familien haben die Teststrecke direkt von der Autobahn angefahren, mit noch vollgepacktem Auto. Auch Reisende mit corona-typischen Symptomen waren unter den zu Testenden.

Paul Justice, zuständig für das Testmanagement in Stadt und Landkreis Würzburg, zieht nach dem ersten Abend ein positives Fazit: „Wir hatten eine größere Anzahl von Personen zur Testung erwartet, sind aber froh, dass sich die Resonanz in Grenzen gehalten hat. So waren wir in der Lage, in aller Ruhe Abläufe zu optimieren. Wir haben die Menschen als sehr dankbar und auch sehr geduldig erlebt.“

Weiter dankte er den Beteiligten, die an der Teststrecke Dienst leisten, vor allem den ehrenamtlichen Helfern des BRK, die eine große Unterstützung beim Betrieb der Teststrecke seien.

Laborkapazitäten

Das aktuelle Angebot für Reiserückkehrer aus Risikogebieten ist bis zu diesem Freitag vorgesehen. Am Wochenende werden Reihentestungen für Mitarbeiter der Schulen in Stadt und Landkreis Würzburg angeboten, mit Anmeldung über die jeweilige Schulleitung. Laborkapazitäten stehen in ausreichendem Maße zur Verfügung.

Für die kommende Woche ist eine Erweiterung des Testangebots für jedermann geplant, das Konzept dazu wird aktuell mit Hochdruck erarbeitet, wie es abschließend in einem Pressebericht des Gesundheitsamtes Würzburg heißt.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 28.08.2020