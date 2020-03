77-Jähriger stellt sich der Polizei

Würzburg.Ein Rentner hat in der Nacht auf Montag in Würzburg offenbar seine Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung getötet und daraufhin selbst die Polizei verständigt. Eine Streife der Würzburger Polizei nahm den 77-Jährigen fest. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Beschuldigte dem Ermittlungsrichter vorgeführt und sitzt derzeit in Untersuchungshaft ein.

Gegen 1 Uhr hatte der Rentner sich telefonisch bei der Einsatzzentrale der unterfränkischen Polizei gemeldet und angegeben, er habe seine Ehefrau umgebracht. Die Polizei fand im Schlafzimmer des Paares die Frau leblos vor, der Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Der 77-Jährige ist dringend verdächtig, seine Ehefrau getötet zu haben. Er wurde von den Polizeibeamten festgenommen. Die Motivlage ist derzeit noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen der Kripo Würzburg, die in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg geführt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Senior am Montag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen Mordes. Eine Streife brachte den 77-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt.

