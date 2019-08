71-Jähriger hasst die Nachbarn

Würzburg.Bei einem Feuerwehrfest, als gerade vor einigen hundert Zuschauern ein Wettkampf unter Traktoren ausgetragen wurde, hat sich ein Landwirt aus dem Ochsenfurter Gau an seinen Nachbarn herangeschlichen und dem – ohne ein Wort zu sprechen – mit einer Pistole in den Rücken geschossen. Dann ging er zurück zu seinem Auto und fuhr heim. Zeugen wollen gehört haben, dass er sagte, er habe auch für andere noch Kugeln im Lauf.

Das Opfer, 56 Jahre alt und ebenfalls Landwirt, überlebte. Der Mann ist aber seitdem querschnittgelähmt.

Den angeklagten 71-Jährigen hat das Schwurgericht in Würzburg vom Vorwurf des versuchten Mordes und der gefährlichen Körperverletzung mit Hinweis auf wahnhafte Vorstellungen und Wiederholungsgefahr als „schuldunfähig“ freigesprochen. Seine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus wurde angeordnet.

Täter und Opfer waren in der kleinen Gemeinde Wolkshausen Nachbarn, nur durch die Dorfstraße getrennt. Warum der eine den anderen hasste und umbringen wollte, konnte das Schwurgericht an elf Verhandlungstagen nicht ermitteln.

Einzelgänger

Der Angeklagte galt im Dorf jahrzehntelang als etwas kauziger Junggeselle und Einzelgänger. „Irgendwann, nach dem Tod seiner Eltern“, so Zeugen, sei er dazu noch aggressiv geworden. Er zeigte die Nachbarn bei der Polizei an, beschuldigte sie, seine Apfelernte vergiftet, seinen Traktor bei Nacht beschädigt und Nägel im Heu für die Kühe versteckt zu haben.

Die Beschuldigungen erwiesen sich stets als haltlos. Der Angeklagte rüstete allerdings auf: Er installierte zahlreiche Kameras auf seinem Hof und richtete ein eigenes Überwachungszimmer ein. Legal war er im Besitz einer Schusswaffe.

Nachbarin auf der Straße gewürgt

Einen Monat nach dem Feuerwehrfest sollte beim Landgericht Würzburg ein Strafprozess gegen den 71-Jährigen verhandelt werden: Er hatte die Frau seines Nachbarn auf der Dorfstraße – ohne ein Wort zu sagen – an der Kehle gepackt, gewürgt und erst von ihr abgelassen, als Dorfbewohner dazukamen. Beim Weggehen drohte er damit, dass er auch fester zudrücken könne.

Für diese Attacke verurteilte das Amtsgericht den Mann zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten ohne Bewährung. Dagegen hatte er Berufung zum Landgericht eingelegt. Das Verfahren verzögerte sich allerdings immer wieder, da der Angeklagte nach Vorladung zu einer psychiatrischen Untersuchung wiederholt nicht beim Gutachter erschienen war.

Der von dem Landwirt angeschossene 56-Jährige ist „rund um die Uhr“ auf Hilfe angewiesen. Durch die Tat, so der Vorsitzende Richter Hans Brückner, habe sich auch das Leben der Familienangehörigen total verändert.

Die Ehefrau sei Tag und Nacht „im Einsatz“. Hinzu komme die ständige Angst davor, dass der Nachbar eines Tages ins Dorf zurückkehren und auch die übrigen Familienmitglieder, wie bereits angedroht, „bestrafen“ werde.

Kein Wort der Reue

Der Angeklagte hatte während der Vernehmung des Opfers und dessen Ehefrau nur gegrinst, während des ganzen Prozesses kam kein Wort der Reue über seine Lippen. Im Schlusswort redete er sich in Rage und sagte, ihm sei es „scheißegal“, ob er 20 oder 70 Jahre in den Knast müsse. Wer jahrzehntelang getreten wurde, trete auch einmal zurück.

Er nannte es eine „Sauerei, dass nicht auch der andere vor Gericht steht“. Und zum psychiatrischen Gutachten meinte der 71-Jährige nur: Er habe im Kopf „keine Probleme“.

Zur Tat hat der Angeklagte überhaupt keine Angaben gemacht. Die Tatwaffe ist auf dem Hof des Landwirts nicht gefunden worden.

Im Knast die Zelle angezündet

Während der Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Würzburg hatte der Angeklagte Ende September 2018 um Mitternacht das Bett in seiner Einzelzelle in Brand gesetzt. Dadurch, dass er der Zellentür verbarrikadierte, wurden die Löscharbeiten behindert und zahlreiche JVA-Insassen und -Mitarbeiter gefährdet.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 02.08.2019