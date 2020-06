71-Jähriger erlag Verletzungen

Veitshöchheim.Ein 71-Jähriger ist am Montag bei einem Betriebsunfall tödlich verunglückt. Der Mann war gestürzt, als er an seinem Betonmischer Vorkehrungen zum Ablassen von Beton traf. Es liegen keinerlei Hinweise vor, die auf ein Fremdverschulden hindeuten würden.

Kurz nach 14.30 Uhr hatte sich der Betriebsunfall auf einer Baustelle in der Oberdürrbacher Straße ereignet. Der 71-Jährige stand auf einer kleinen Plattform am Betonauslass des Mischers, als er ohne Fremdeinwirkung stürzte und mit dem Kopf auf einem Betonsockel aufschlug. Er war von da an nicht mehr ansprechbar. Die Rettungskräfte kämpften in der Folge um das Leben des Mannes, doch kam für ihn jede Hilfe zu spät. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm die Ermittlungen zur Unfallursache. Nach den l vorliegenden Erkenntnissen gehen die Beamten davon aus, dass der 71-Jährige alleinbeteiligt gestürzt war. Das Gewerbeaufsichtsamt und die Berufsgenossenschaft ermitteln ebenfalls.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 01.07.2020