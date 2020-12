66-Jährige verletzt

Randersacker.Bei einem Verkehrsunfall auf der B13 ist am Montag eine Pkw-Fahrerin schwer verletzt worden. Sie war offenbar aufgrund von Glatteis in den Gegenverkehr geraten und mit einem Kleintransporter zusammengestoßen.

Eine 66-jährige Würzburgerin war mit ihrem Citroen auf der B13 in Richtung Ochsenfurt unterwegs. Gegen 8.20 Uhr verlor die Frau offenbar aufgrund von Glatteis die Kontrolle über ihr Fahrzeug und es kam zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Mercedes Sprinter. Der Pkw prallte gegen die Leitplanke und kam anschließend zum Stehen.

Die 66-Jährige erlitt lebensbedrohliche Verletzungen. Sie wurde in eine Klinik gebracht. Am Steuer des Kleintransporters saß ein 45-Jähriger, der unverletzt blieb. Es wurde ein Sachverständiger in die Ermittlungen eingebunden.

