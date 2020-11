61 weitere Infektionen

Würzburg.Dem Gesundheitsamt für Stadt und Landkreis Würzburg wurden seit der letzten Meldung 61 weitere auf das Coronavirus positiv getestete Personen gemeldet (Stand 12. November, 7.30 Uhr).

Mit diesen Neuinfektionen steigt die Zahl der auf das Coronavirus positiv getesteten Personen in Stadt und Landkreis Würzburg auf 2828, davon entfallen 1449 auf die Stadt und 1379 auf den Landkreis Würzburg. Als gesund entlassen wurden bisher insgesamt 2198 Patienten.

Aktuell 562 positiv Getestete

Derzeit sind 562 Personen in Stadt und Landkreis Corona-positiv (235 in der Stadt Würzburg, 327 im Landkreis). 68 Personen sind an Covid-19 verstorben.

Aktuell sind 2685 Personen in häuslicher Quarantäne oder Isolation unter Beobachtung des Gesundheitsamtes. Aus der Quarantäne oder Isolation entlassen werden konnten insgesamt bereits 7295 Personen.

Inzidenzwert bei 128,97

Die 7-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner beträgt für die Stadt Würzburg 128,97 und für den Landkreis 126,31.

Der bundesweit geltende Grenzwert für die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 50 Neu-Infektionen pro 100 000 Einwohnern, das entspricht für die Stadt Würzburg einer Anzahl von 64 Neuinfektionen innerhalb der letzten sieben Tage.

Für den Landkreis Würzburg entspricht dies analog 81 Neuinfektionen. pm

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 13.11.2020