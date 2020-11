49 weitere Personen sind positiv getestet

Würzburg.Dem Gesundheitsamt für Stadt und Landkreis Würzburg wurden, Stand 31. Oktober, 7.30 Uhr, 49 weitere auf das Coronavirus positiv getestete Personen gemeldet. Mit diesen Neuinfektionen steigt die Zahl der insgesamt auf das Coronavirus positiv Getesteten in Stadt und Landkreis Würzburg auf 2158, davon entfallen 1181 auf die Stadt und 977 auf den Landkreis Würzburg.

Derzeit sind 377 Personen in Stadt und Landkreis Corona-positiv (202 in der Stadt Würzburg, 175 im Landkreis). 59 Personen sind an Covid-19 verstorben. Aktuell sind 2658 Personen in häuslicher Quarantäne oder Isolation unter Beobachtung des Gesundheitsamts.

Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner beträgt für die Stadt Würzburg 127,41 und für den Landkreis 88,11. pm

© Fränkische Nachrichten, Montag, 02.11.2020