48-jährige Frau in Untersuchungshaft

Kitzingen.Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde am Montag eine 48-Jährige dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Ihr wird der Handel mit großen Mengen Rauschgift vorgeworfen. Der Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zur Herkunft der Drogen.

Wohnung durchsucht

In der Nacht auf Sonntag erlangte die Polizeiinspektion Kitzingen Hinweise auf eine Frau, die regen Handel mit größeren Mengen an Drogen treiben soll. Ermittlungen der Kitzinger Polizei untermauerten die Erkenntnisse, so dass die Staatsanwaltschaft Würzburg daraufhin die Durchsuchung der Wohnung der Frau anordnete. Mehrere Kitzinger Polizeibeamte fuhren zur Wohnadresse der Beschuldigten. Dort entdeckten die Polizisten schließlich knapp ein Kilogramm Amphetamtin und rund 900 Gramm Marihuana und stellten das Rauschgift sicher. Die 48-jährige Frau wurde vorläufig festgenommen und am Montagmittag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge gegen die Kitzingerin.

Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt nun zur Herkunft der Drogen und zu den Hintermännern der 48-Jährigen, die zwischenzeitlich einer Justizvollzugsanstalt überstellt wurde.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 04.02.2021