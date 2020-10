47 weitere auf das Corona-Virus positiv getestete Fälle bestätigt

Würzburg.In der gestrigen Dienstbesprechung der unterfränkischen Landräte und Oberbürgermeister legten diese fest, dass die Maskenpflicht an Grundschulen in den Landkreisen und Städten, die nach der Bayerischen Corona-Ampel auf „Rot“ stehen, die Maskenpflicht für Grundschüler zunächst bis einschließlich Freitag, 23. Oktober, bestehen bleibt. Am Wochenende wird dann aufgrund der neuen Infektionszahlen

...