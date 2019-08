47-Jähriger tödlich verletzt

Würzburg.Tödliche Verletzungen erlitt ein 47-jähriger Pkw-Fahrer bei einem Unfall, der sich am Mittwoch gegen 3.10 Uhr in der Heuchelhofstraße in Würzburg ereignete.

Aus bisher ungeklärter Ursache verlor der 47-jährige Würzburger die Kontrolle über sein Fahrzeug. Es kollidierte mit einer Betonleitwand, überschlug sich und blieb im Gleisbett auf den dortigen Straßenbahnschienen auf dem Dach liegen.

Der Fahrer wurde hierbei eingeklemmt. Trotz der sofortigen medizinischen Versorgung durch den Rettungsdienst und einen Notarzt erlag der 47-Jährige noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn komplett gesperrt werden. Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt übernahm die Ermittlungen zur Unfallursache, zu denen auch ein Sachverständiger hinzugezogen wurde.

Zeugen des Unfalls sollen sich unter Telefon 0931/4572230 melden.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 15.08.2019