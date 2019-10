40-jähriger Fahrer schwer verletzt

Waldbrunn.Zu einem schweren Auffahrunfall kam es am Dienstagnachmittag auf der A 3 bei Waldbrunn (Landkreis Würzburg). Kurz vor 16 Uhr hatte sich der Verkehrsunfall auf der dreispurig ausgebauten A 3 zwischen der Anschlussstelle Helmstadt und dem Autobahndreieck Würzburg-West ereignet. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen musste ein aus Naila stammender Lkw-Fahrer im Alter von 46 Jahren verkehrsbedingt abbremsen. Der 40-jährige Fahrer eines nachfolgenden Sattelzugs erkannte die Situation offenbar nicht oder zu spät und fuhr auf den Lastwagen auf.

Der 40-Jährige, der aus dem Landkreis Schwäbisch Hall stammt, war durch die Wucht des Aufpralls in seinem Führerhaus eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite ihn aus dem Fahrzeug. Er wurde nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in eine Klinik geflogen. Seine Verletzungen sind dem Sachstand nach schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich. Der Fahrer des anderen Lastwagens kam mit Verdacht auf eine Schulterverletzung vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Aufräum- und Bergungsarbeiten gestalteten sich schwierig, da sich Trümmer und Teile der Ladung quer über die Fahrbahn verbreitet hatten. Der auffahrende Lkw hatte zudem umweltgefährdende, klebrige Flüssigkeit geladen, die teilweise auslief.

Mit der Beseitigung wurde eine Fachfirma beauftragt. Darüber hinaus mussten die schwer beschädigten Fahrzeuge von Abschleppunternehmen geborgen werden.

Insgesamt entstand bei dem Verkehrsunfall ein Sachschaden, der nach ersten Schätzungen im unteren sechsstelligen Bereich liegen dürfte.

