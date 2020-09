26 Neu-Infektionen im Kreis Würzburg

Würzburg.Vom Gesundheitsamt für Stadt und Landkreis Würzburg wurden am Montag 26 weitere auf das Coronavirus positiv getestete Personen gemeldet (Stand: 7.30 Uhr). Unter diesen 26 Neu-Infizierten befänden sich acht Reiserückkehrer. Mit den Neu-Infektionen steige die Zahl der insgesamt auf das Coronavirus positiv getesteten Personen in Stadt und Landkreis Würzburg auf 1092, davon entfielen 589 auf die Stadt und 503 auf den Landkreis. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner betrage damit für die Stadt Würzburg 36,92 und den Landkreis 11,25. Als gesund entlassen worden seien bisher insgesamt 957 Patienten. Derzeit seien 76 in Stadt und Landkreis Corona-positiv.

