23-Jähriger schläft am Steuer ein

Würzburg.Die Polizeiinspektion Würzburg erhielt am Donnerstagmorgen die Mitteilung über ein Fahrzeug, welches im Graben liegen soll. Bei Eintreffen am Unfallort trafen die Beamten den Fahrer schlafend in seinem Fahrzeug an. Der 23-jährige Fahrer war gegen 6.30 Uhr im Verlauf einer Linkskurve der Heuchelhofstraße eingenickt und beschädigte aufgrund dessen die Leitplanke. Nach zirka 100 Metern kam er schließlich zum Stehen. Im Anschluss sicherte er noch die Unfallstelle ab und entfernte einen verlorenen Reifen aus dem Gleisbett der Straßenbahn, bevor er erneut in seinem Fahrzeug einschlief. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 16000 Euro.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 10.08.2019