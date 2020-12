220 CO2-Ampeln für Schulen bestellt

Würzburg.Stoßlüften wird immer wieder als wichtiges Mittel im Kampf gegen Covid-19 genannt. Der Landkreis Würzburg hat daher für die Schulen in seiner Trägerschaft insgesamt 220 CO2-Ampeln bestellt. Die Investition von rund 75 000 Euro wird durch den Freistaat Bayern gefördert. Mit der Lieferung wird nach den Weihnachtsferien gerechnet. Dann können sämtliche Klassenzimmer sowie weitere Räume (Lehrerzimmer etc.) am Deutschhaus-Gymnasium, am Gymnasium Veitshöchheim, an den beiden Realschulen in Ochsenfurt und Höchberg sowie an der Rupert-Egenberger-Schule an ihren vier Standorten in Veitshöchheim, Höchberg, Sommerhausen und Gelchsheim mit diesem technischen Hilfsmittel ausgestattet werden, das an regelmäßiges und gründliches Lüften erinnert. Laut einer Untersuchung hessischer Wissenschaftler ist das Stoßlüften in Schulen um ein Vielfaches wirksamer als der Einsatz von Luftfiltergeräten.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 08.12.2020