20 neue Infektionen

Würzburg.Dem Gesundheitsamt für Stadt und Landkreis Würzburg wurden seit der letzten Meldung 20 weitere auf das Coronavirus positiv getestete Personen gemeldet (Stand 15. Oktober, 7.30 Uhr).

Mit diesen Neu-Infektionen steigt die Zahl der insgesamt auf das Coronavirus positiv getesteten Personen in Stadt und Landkreis Würzburg auf 1581, davon entfallen 877 auf die Stadt und 704 auf den Landkreis Würzburg. Als gesund entlassen wurden bisher insgesamt 1400 Patienten. Derzeit sind 122 Personen in Stadt und Landkreis Corona-positiv (66 in der Stadt Würzburg, 56 im Landkreis). 59 Personen sind an Covid-19 verstorben.

Aktuell sind 1235 Personen in häuslicher Quarantäne oder Isolation unter Beobachtung des Gesundheitsamtes. Vor einer Woche waren dies lediglich 720 Personen. Aus der Quarantäne oder Isolation entlassen werden konnten 3981 Personen.

Die 7-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner beträgt damit für die Stadt Würzburg 32,83 und den Landkreis 16,64. Der bundesweit geltende Grenzwert für die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 50 Neu-Infektionen pro 100 000 Einwohnern, das entspricht für die Stadt Würzburg einer Anzahl von 64 Neuinfektionen innerhalb der letzten sieben Tage. Für den Landkreis Würzburg entspricht dies analog 80 Neuinfektionen. Diese Inzidenzen bilden den Stand von heute, 7.30 Uhr, für Stadt und Landkreis Würzburg ab. Veröffentlichungen auf den Seiten des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) bzw. des Robert-Koch-Institutes (RKI) können differieren.

Der aktuelle Stand an Schulen, Kitas und Bildungseinrichtungen, die aktuell von Corona betroffen sind, Stand heute, 12 Uhr: In der Kita St. Elisabeth in Estenfeld wurden, wie gestern mitgeteilt, zwei Kinder positiv auf Covid-19 getestet. Die beiden Kinder waren in zwei verschiedenen Gruppen betreut worden. Für diese beiden Gruppen wurde Quarantäne verfügt, ebenso für die Erzieher. Ein Schüler der Wolffskeel-Realschule Würzburg wurde positiv getestet. Quarantänemaßnahmen und Reihentestungen laufen aktuell. pm

