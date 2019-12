19-Jährige überfallen und sexuell angegangen

Würzburg.Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Samstag in Würzburg eine 19-jährige Frau überfallen und sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Mann verlief ergebnislos. Die Kriminalpolizei Würzburg führt die Ermittlungen.

Die junge Frau befand sich in der Nacht auf Samstag auf dem Nachhauseweg von der Arbeit. Sie stieg gegen 2.18 Uhr an der Haltestelle „Juliuspromenade“ in den Bus ein und verließ ihn an der Haltestelle „Bürgerbräu“. Nach Angaben der 19-Jährigen befand sich auch der spätere Täter mit in dem Bus.

Wenige Meter nach der Haltestelle in der Mainaustraße, gegen 2.40 Uhr, ging der Unbekannte die 19-Jährige plötzlich an und drängte sie gegen eine Mauer. Er berührte sie im Intimbereich und nahm sexuelle Handlungen an ihr vor. Die junge Frau setzte sich vehement zur Wehr und rief lautstark um Hilfe. Nachdem sie dem Unbekannten in die Lippe gebissen hatte, ließ er schließlich von ihr ab und flüchtete in Richtung Mainaustraße. Nach Eingang des Notrufs bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken begaben sich umgehend mehrere Streifen zum Tatort. Eine großangelegte Fahndung nach dem Täter verlief jedoch ergebnislos. Die junge Frau beschreibt den Mann wie folgt: 1,70 Meter groß, 19 Jahre alt, schlank, schwarze, gelockte Haare, er sprach deutsch mit ausländischem Akzent. Er war bekleidet mit schwarzer Hose und schwarzer Jacke, trug eine schwarze Baseballcap und ist im rechten Bereich der Unterlippe verletzt.

Die Kriminalpolizei Würzburg hat noch vor Ort die Ermittlungen bernommen und fragt: Wem ist der Unbekannte bereits vor der Tat im Bereich der Juliuspromenade aufgefallen? · Wer konnte den Täter nach der Tat im Bereich der Mainaustraße beobachten? · Wer kann Angaben zu einer männlichen Person machen, auf den die Personenbeschreibung - insbesondere eine frische Verletzung an der Unterlippe - zutrifft? Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben? Zeugen sollen sich unter Telefon 0931/4571732 melden.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 09.12.2019