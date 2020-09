16 Personen positiv getestet

Würzburg.Dem Gesundheitsamt für Stadt und Landkreis Würzburg wurden seit der Meldung vom Mittwoch 16 auf das Coronavirus positiv getestete Personen gemeldet (Stand Donnerstag, 7.30 Uhr).

Aufgrund einer Datenbereinigung ist die am Mittwoch gemeldete Gesamtzahl der positiv getesteten Personen auf 1287 berichtigt worden. Mit den 16 Neu-Infektionen steigt die Zahl der insgesamt auf das Coronavirus positiv getesteten Personen in Stadt und Landkreis Würzburg auf 1303. Davon entfallen 709 auf die Stadt und 594 auf den Landkreis Würzburg.

Die Sieben-Tage-Inzidenz kann auf der Seite des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelüberwachung (LGL) eingesehen werden unter https://www.lgl.bayern.de/gesundheit/infektionsschutz/infektionskrankheiten_a_z/coronavirus/karte_coronavirus/

Als gesund entlassen wurden bisher insgesamt 1059 Patienten. Derzeit sind 185 Personen in Stadt und Landkreis Corona-positiv. 59 Erkrankte sind an Covid-19 gestorben.

Aktuell sind 649 Personen in häuslicher Quarantäne oder Isolation unter Beobachtung des Gesundheitsamts. Daraus entlassen wurden bislang 2901 Personen.

Wie es in der Mitteilung des Landratsamts weiter heißt, ist das Corona-Testzentrum von Stadt und Landkreis Würzburg montags bis freitags von 12 bis 19 Uhr geöffnet. Hier können sich nach der Bayerischen Teststrategie insbesondere Reiserückkehrer sowie jeder Bewohner Bayerns anlasslos testen lassen. Eine vorherige Terminvereinbarung ist zwingend erforderlich unter Telefon 0800/2019444 oder unter www.testzentrum-wuerzburg.de (Online). Jeweils von 17 bis 19 Uhr steht medizinisch geschultes Personal für Abstriche bei Kindern unter sieben Jahre bereit.

Warnstufe „Gelb“

Die Kindertageseinrichtungen und Schulen in Stadt und Landkreis Würzburg wurden nach der jeweiligen Überschreitung des bayerischen Signalwertes von 35 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen auf Warnstufe „Gelb“ gestellt. Dies bedeutet, dass Schüler ab der fünften Klasse verpflichtend eine Mund-Nasen-Bedeckung auch am Sitzplatz im Klassenzimmer tragen müssen, wenn dort der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht gewährleistet ist. Eine Ausnahme gibt es nur für die Erst-bis Viertklässler von Grund- und Förderschulen. Dort gibt es keine Maskenpflicht am Sitzplatz

Im Bereich der Kindertagesstätten bedeutet Stufe „Gelb“, dass weiter alle Kinder die Einrichtung besuchen können. Eine Durchmischung der Gruppen darf jedoch nicht mehr stattfinden, ein offenes Betreuungssystem ist nicht mehr möglich. Weiter müssen die Beschäftigten eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Der Besuch von Kindern bei nur leichten Krankheitssymptomen bleibt möglich.

