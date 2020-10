Zwei Wohnungen total zerstört

Einsatzkräfte verschiedener Feuerwehren mussten am Mittwoch um die Mittagszeit ausrücken, um ein in einem Nebengebäude in Vilchband ausgebrochenes Feuer zu löschen.

Gleich mehrere Feuerwehren waren am Mittwoch bei der Bekämpfung eines Brandes in einem Nebengebäude in Vilchband im Einsatz. Peter D. Wagner

Vilchband.Ein Wohnhausbrand führte am Mittwoch zu einem geschätzten Sachschaden von circa 450 000 Euro. Gegen 11.30 Uhr rückten die Polizei und Feuerwehr nach Vilchband aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte in der Hauptstraße stand der ehemalige landwirtschaftliche Anbau des Wohnhauses, welcher zu zwei Wohnungen, Lagerräumen und Garagen ausgebaut wurde, bereits im Vollbrand. Die rund 60 ... ...

Sie sehen 48% der insgesamt 808 Zeichen des Artikels

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 21.10.2020