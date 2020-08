Zwangsführung durch Amtsgericht droht

Wittighausen.Erfolglos blieb bislang die Suche nach einem neuen Vorsitzenden für den SV Wittighausen (SVW). Auch bei der Jahreshauptversammlung wurde kein Nachfolger für den bisherigen und jetzt noch kommissarisch amtierenden Vorsitzenden Martin Pruszydlo gefunden.

Zusammenkunft verschoben

Eigentlich war die Zusammenkunft des SVW mit seinen aktuell 426 Mitgliedern schon für Mitte März vorgesehen. Aufgrund der Coronakrise sowie den damals erheblichen Einschränkungen und dem unmittelbar bevorstehenden „Lockdown“ musste sie hingegen kurzfristig abgesagt werden. Dadurch bedingt entfiel ebenso die avisierte Neuwahl eines Vorsitzenden, sofern sich ein Kandidat dazu bereiterklärt hätte.

Pruszydlo hatte bereits bei seiner Wiederwahl in der vorherigen Generalversammlung bekanntgegeben, dass er für keine weitere Amtsperiode mehr zur Verfügung stehen werde, nachdem er sechs Jahre lang den Posten des Vorsitzenden innehatte, zudem zuvor in verschiedenen ehrenamtlichen Engagements beim SVW über 20 Jahre lang ebenfalls Verantwortung übernommen hatte sowie fortan aus persönlichen, familiären und beruflichen Gründen etwas kürzertreten wolle.

Insofern hatte der Vorstand sowohl zunächst vor als auch dann nach der für März anberaumten und dann nebst möglicher Wahl kurzfristig abgesagten Mitgliederversammlung kontinuierlich versucht, potenzielle Kandidaten für das Amt des Vorsitzenden beim SVW zu finden. Allerdings verlief die Suche die ganze Zeit hindurch ergebnislos, so dass die Versammlung ohne einen nominellen Anwärter auf den Vorstandsposten nachgeholt wurde. Zugleich erhoffte sich der Vorstand, dass sich vielleicht bei der Zusammenkunft ein entsprechender Interessent als Kandidat melden würde. Jedoch erfüllte sich trotz der Bemühungen des kurzfristig eingesprungenen Wahlleiters Harald Ebert auch dieser Wunsch nicht.

Neuer Anlauf

Nachdem die Versammlung ohne Wahl einer neuen Vereinsspitze zu Ende ging, soll in etwa vier bis fünf Wochen erneut eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen werden. Dann werden lediglich Neuwahlen als einziger Tagesordnungspunkt auf dem Programm stehen. „Alle Mitglieder sind aufgefordert, sich für den Verein zu engagieren und Kandidaten für den neuen Vorsitz zu suchen“, appellierte Pruszydlo mit Nachdruck.

Sollte es abermals nicht gelingen, einen Nachfolger zu finden, müsste der Sportverein unter Zwangsführung durch das Amtsgericht gestellt werden. Einhergehend würde das Gericht amtlich einen gesetzlichen Verwalter einsetzen, der vom SVW bezahlt werden müsste. „Wir hoffen aber alle, dass es nicht soweit kommen wird“, bekräftigte Martin Pruszydlo, der ebenso wie der weitere alte Vorstand vorläufig kommissarisch weiterhin im Amt bleiben muss.

Waren die gescheiterten Neuwahlen eine bedauerliche und betrübliche Schattenseite, gab es jedoch immerhin auch einige Lichtblicke bei der Hauptversammlung zu vermelden. Finanziell sei der Verein, der ein eigenes Sportgelände besitzt, gut aufgestellt und verfüge über ein ansehnliches Plus, berichtete Schatzmeisterin Daniela Schubert. Zugleich seien im sonstigen Vorstand derzeit fast alle Posten doppelt besetzt.

Die Erfolge der ersten Fußball-Mannschaft, die in Spielgemeinschaft mit dem benachbarten SV Zimmern in die Kreisliga aufgestiegen war, standen im Fokus des Berichts von Andreas Adler, einem der insgesamt vier sportlichen Leitungspersonen beim SVW. Der direkte Aufstieg sei erst am letzten Spieltag erreicht worden, und zwar zeitgleich mit dem Abstieg der zweiten Mannschaft aus der B-Klasse. Trotzdem sei man positiv in die neue Runde gestartet, die dann wegen der Coronapandemie abgebrochen werden musste, erinnerte Adler. Inzwischen finde wieder regelmäßiges Mannschaftstraining statt und man hoffe auf einen positiven Verlauf der neuen Saison.

Ebenfalls Erfreuliches hatte SV-Marketingleiterin Dr. Ursula Dörner über die Nachwuchsarbeit mitzuteilen. Der Sportnachwuchstag 2019 habe zum einen zahlreiche neue Mitglieder erbracht und zum zweiten wieder für reichlich Aufmerksamkeit bei den Einwohnern gesorgt. „Ich habe gar nicht gewusst, dass Wittighausen so viele Kinder hat“, zeigte sich Dörner ebenso noch rückblickend begeistert von der Teilnahmeresonanz.

Erfolgreiches Weindorf

Gleichsam sehr erfolgreich verlaufen seien unter anderem wieder das siebte Wittighäuser Weindorf im August 2019 und das traditionelle Oktoberfest im vergangenen Herbst. Bedauerlicherweise musste das diesjährige Wittighäuser Weindorf wegen der Coronakrise abgesagt werden.

Ursprünglich war die jüngste Generalversammlung wegen der Coronaauflagen eigentlich im Freien geplant, aufgrund der enormen Wärme selbst am Abend entschlossen sich die Verantwortlichen jedoch, die Veranstaltung unter Wahrung der Hygiene- und Abstandsregeln ins Sportheim zu verlegen. pdw

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 27.08.2020