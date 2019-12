Zum Auftakt kaum ein Durchkommen

Beste Stimmung und eine ausgezeichnete Besucheranzahl verzeichnete erneut der Wittighäuser Weihnachtsmarkt.

Unterwittighausen. Nachdem 2018 aufgrund des zumeist regnerischen und zudem teilweise windigen Wetters erheblich weniger Besucher als in den Jahren zuvor den Weihnachtsmarkt in Unterwittighausen frequentiert hatten, spielte diesmal die Witterung zumindest weitgehend mit. Am Samstagabend war der Markt auf dem Rathausplatz „Am Plan“ sogar geradezu rekordwürdig rege besucht, so dass es teilweise kaum mehr ein Durchkommen gab. Zwar wurde der Sonntagnachmittag zeitweise durch leichten Nieselregen etwas getrübt, jedoch säumten sich auch da und besonders über Mittag sehr viele Gäste auf dem zentralen Dorfplatz und in der Pfarrgasse.

Turmblasen zum Auftakt

Nach der offiziellen Eröffnung des Wittighäuser Weihnachtsmarktes, der in dieser Form zum zehnten Mal veranstaltet wurde, durch Bürgermeister Marcus Wessels am frühen Samstagabend und einem anschließenden Turmblasen eines Trompeterquartetts, sorgten die Wittighäuser Musikanten unter Leitung von Thomas Landwehr mit klassischen und modernen Weihnachtsliedern für stimmungsvolle Umrahmung und Unterhaltung. Einhergehend erzeugte Lichterzauber auf dem Platz Am Plan und an den Ständen für eine adventlich stimmungsvolle Kulisse.

Ein besonderer Höhepunkt des Abends war der Auftritt der einheimischen Sängerin Katjana Fuchs, die zusammen mit der Wittighausen Band den Song „Wir sind Wittighausen“ kreierte und bekannt machte. Wie bereits bei der Premiere des Liedes beim Wittighäuser Weindorf und des Videos bei einer Gala im Kindergartensaal in Unterwittighausen jeweils im August, sangen auch beim Weihnachtsmarkt viele einheimische Besucher lautstark mit, als Katjana Fuchs diesen „Ohrwurm“ darbot. Am kommenden Samstag sind „Wir sind Wittighausen“ sowie die Sängerin und Band in Siegen sogar für Kategorien des Deutschen Pop & Rock Preises nominiert (wir berichteten).

Gleichsam zum zehnten Mal fand der Weihnachtsmarkt am Sonntag mit zusätzlichen Ständen und Angeboten auch in der Pfarrgasse und in der Pfarrscheuer statt. Das Rahmenprogramm startete am späten Mittag bei einem Auftritt der Bläserjugend Wittighausen. Um Friede, Glaube, Liebe und Hoffnung drehte sich das Sing- und Musikspielstück „Die vier Kerzen“, das anschließend von der Klasse 3b der Grundschule Grünsfeld-Wittighausen unter Regie von Lehrerin und Flötistin Tamara Bähne auf dem Platz vor der Pfarrscheuer präsentiert wurde. Jede Menge kleine Geschenke verteilte der Nikolaus alias Günther Auernhammer speziell an die kleinen Gäste. Vorlesungen für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Familien bot der Verein „Schule vor Ort“ im Rathaus. Ab dem späteren Nachmittag gestaltete die Musikkapelle Vilchband unter Leitung von Christina Neuper den Ausklang des Weihnachtsmarktes.

Begleitend trugen neben Speisen und Getränken sowie sonstigen Leckereien an zahlreichen Ständen ein Adventsmarkt mit handgefertigten Waren und vielfältigen Anregungen für Weihnachtsgeschenke zum wohligen Flair bei. Kaffee und Kuchen rundeten am Sonntag im zuweilen schier bis auf den letzten Platz gefüllten Pfarrscheuer die abermals vielfältige Palette ab. Ebenfalls in der Pfarrscheuer wurde ein Bücherflohmarkt veranstaltet, dessen Ertrag an die Pfarrbibliothek geht.

Nabu-Ausstellung

Zu den Stationen in der Pfarrgasse am Sonntag zählte traditionell ein Stand der Nabu-Ortsgruppe Wittighausen, an dem eine Ausstellung unter anderem über Vögel, Wespen und Hornissen sowie über Aktionen und Aktivitäten der Ortsgruppe zu sehen war. Zudem lockte der Gewinn eines Preisrätsels, bei dem es galt, die Anzahl der in einem Glas gezeigten Muschelschätze möglichst genau zu schätzen und zu erraten.

In einem Fazit zogen die Organisatoren eine sehr zufriedene Bilanz zum zehnten Wittighäuser Weihnachtsmarkt, der zur Jahresmitte zu kippen drohte, nachdem das ursprüngliche und bisherige Organisationsteam sich auf zwei Personen, nämlich Erika und Walter Kordmann reduziert hatte.

Durch Aufrufe in einer Gemeinderatssitzung sowie Veröffentlichung in der Presse und im Gemeindeblatt wurden jedoch erneut ausreichend Akteure und Helfer gefunden, den Wittighäuser Weihnachtsmarkt nebst seinem in dieser Form fortzusetzen.

Stellvertretend für das Weihnachtsmarktteam dankte Sylvia Tuschl allen Helfern und Akteuren für ihr Engagement als auch den Anwohnern für deren Verständnis. „So ein Projekt benötigt unbedingt viele Helfer und Unterstützer, da es ansonsten nicht zu stemmen ist“, hob sie hervor, verbunden mit der Hoffnung, dass auch künftig der Wittighäuser Weihnachtsmarkt stattfinden und dadurch der Zusammenhalt in der Gemeinde gefördert werde.

Wie zuvor jedes Jahr, komme der Erlös des Wittighäuser Weihnachtsmarktes auch diesmal wieder erneut Allgemeinwohlzwecken zugute.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 11.12.2019