Wittighäuser Gutachterausschuss neu besetzt

Einstimmig bewilligt wurden Bauanträge unter anderem zur Neuerrichtung jeweils eines Wohnhauses im Baugebiet „Am Bären“ in Unterwittighausen und im Ortskernbereich in Vilchband. Das Vorhaben in Vilchband werde aus Sicht der Gemeinde speziell auch deshalb begrüßt, da mit ihm die Schließung einer Baulücke im Ort erfolge.

Zum 1. Mai hat Michael Hanke seine Tätigkeit als neuer Waldarbeiter der Gemeinde aufgenommen. Hanke, der unter anderem als Privatwaldbesitzer wertvolle Erfahrungen und Qualifikationen erwarb, ist Nachfolger für Erich Wohak, der im September 2019 mit Bauhof-Mitarbeiter Manfred Henneberger in den Ruhestand verabschiedet wurde. Wohak war 31 Jahre lang hauptsächlich als Waldarbeiter bei der Gemeinde eingestellt und hatte zudem den Bestattungsdienst übernommen als auch alle anfallenden Verrichtungen im Bauhof erledigt, wenn es die Aufgaben im Wald saisonal zuließen.

Erika Kordmann beanstandete ein großes Schlagloch auf dem Radweg zwischen Unter- und Oberwittighausen. Marcus Wessels teilte mit, dass der gemeindliche Bauhof bereits mit der Reparatur dieses Mangels beauftragt sei.

Herbert Reinhard monierte den Rückbau eines Makadam-Weges im Bereich der ehemaligen Bahntunnelbaustelle von drei Metern Breite auf die Hälfte. Hier solle eine Lösung gefunden werden, damit vor allem landwirtschaftliche Fahrzeuge wie etwa Mähdrescher zur Erntezeit eine angemessene Zufahrtsmöglichkeit erhalten würden. Wessels sagte eine Prüfung durch den Bauhof vornehmen zu lassen.

Harald Ebert bemängelte Absenkungen von Pflasterflächen in Vilchband nach Beendigung von Bauarbeiten zur Glasfaserkabelerschließung. Wessels erklärte, dass die Beseitigung dieser Makel und Gefahrenstellen eigentlich Angelegenheit des ausführenden Unternehmens im Rahmen dessen Baugewährleistung sei, das jedoch inzwischen in Insolvenz gegangen sei. Ansonsten liege die Zuständigkeit aufseiten der Deutschen Telekom als Auftraggeber und Bauherr. Zugleich versicherte der Bürgermeister, sich um eine Mängelbeseitigung zu kümmern.

Am Donnerstag, 25. Juni findet eine öffentliche Sitzung des Wasserversorgungs-Zweckverbandes Grünbachgruppe statt.

Die nächste Gemeinderatssitzung ist für Dienstag, 16. Juni, um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses Unterwittighausen geplant. pdw