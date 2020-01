Whiteboard übergeben

Wittighausen.Gut gelaunt hat Michael Semesch von Semesch IT Rektor Uwe Schultheiß und Bürgermeister Marcus Wessels eine digitale Tafel der neusten Generation für die Grundschule in Wittighausen präsentiert. Die Tafel wurde zusammen mit der Errichtung von Wlan-Accesspoints in jeder Klasse mit Unterstützung des Digitalpaktes der Bundesregierung angeschafft. Für die Tafel gibt es im Rahmen des Unterrichts zahlreiche Einsatzmöglichkeiten, so dass das Lehrerkollegium bereits sehnsüchtig darauf gewartet hat.

Zum Service gehörte auch eine Schulung durch Michael Semesch, an der alle Lehrkräfte teilnahmen. Zwar ist die Tafel recht kostspielig, dennoch wird über die Anschaffung, besser gesagt über die Finanzierung einer weiteren Tafel nachgedacht. gs

