„Wachtelland Volk“ schafft Arbeitsplätze

Unterwittighausen.Die beiden geplanten Gewerbegebiete „Wachtelland“ und „Unterwittighausen-West“ waren Themen eines Meinungsaustausches im Rathaus Wittighausen sowie bei einer Besichtigung vor Ort. Dabei informierte Bürgermeister Marcus Wessels MdL Dr. Wolfgang Reinhart über den aktuellen Stand der Planungen.

Zum einen hatte der Gemeinderat im Juli mit deutlicher Mehrheit die Aufstellung von Bebauungsplänen für die beiden neuen Gewerbegebiete beschlossen, zum zweiten im November jeweils einstimmig die Entwürfe der Bebauungspläne als auch die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit, Behörden und Träger öffentlicher Belange bewilligt.

„Die Trennung in zwei Gewerbegebiete ergibt sich aus den unterschiedlichen planerischen Erfordernissen, die sich auf diese Weise einfacher realisieren lassen“, erklärte Wessels.

Auf dem etwa 3,45 Hektar großen geplanten Gewerbe-Sondergebiet „Wachtelland“ wolle sich eine Firma aus Obersulm unter anderem mit einer ökologischen Wachtelzucht und -verarbeitung, einem Onlinehandel vor allem für Wachtelfutter und -zubehör, einem Ladengeschäft sowie einem Gastronomiebereich ansiedeln. „Dieses Unternehmen wird eine außergewöhnliche Bereicherung für Wittighausen und die Region. Auch aus touristischer Sicht und vor dem Hintergrund der Bewerbung des Landkreises als Biomusterregion passt das Projekt wie die ‚Faust aufs Auge’ zu uns“, zeigte sich Wessels überzeugt.

Das rund vier Hektar großen Areal „Unterwittighausen-West“ diene hauptsächlich der Ansiedlung der Firma EAS, die beide bisherigen Unternehmensstandorte Grünsfeld und Weil der Stadt auf einer Fläche von 1,7 Hektar zusammenführen wolle. Die Firma produziere Schaltanlagen und Brandschutztechnik und beabsichtige zudem, langfristig einen weiteren Schwerpunkt auf Automatisierungstechnik (Robotik) zu legen, so Wessels.

Weit gediehen

Während die Planungen für das „Wachtelland“ schon sehr weit gediehen seien, befänden sie sich hier im Anfangsstadium. „Überraschenderweise hat mittlerweile eine weitere Firma aus Würzburg ebenfalls Interesse an einer Ansiedlung in diesem Gewerbegebiet gezeigt, allerdings stehen die Gespräche noch am Anfang“, gab Wessels bekannt.

Für die Erschließung beider Gewerbegebiete seien etwa 1,7 Millionen Euro kalkuliert. „Ohne einen Zuschuss aus dem ELR wird die Gemeinde kaum in der Lage sein, das Projekt zu stemmen“, gab Wessels zu bedenken. Förderungen aus dem ELR für die Erschließung von Gewerbeflächen seien in der Regel nur für interkommunale Gewerbegebiete möglich. „Da Wittighausen und eine Verwaltungsgemeinschaft für die Flächennutzungsplanung haben, also jegliche Art von Baugebieten nur interkommunal ermöglicht werden können, wäre aus meiner Sicht das Erfordernis eines interkommunalen Gebietes bereits erfüllt“, äußerte er als Gegenargumente. Nach ersten Einschätzungen scheine das Regierungspräsidium die Lage etwas anders einzuschätzen. Daher habe er beim Ministerium eine Ausnahme von der Verwaltungsvorschrift für ELR-Förderungen beantragt.

Ebenso im Rahmen des Informationsgesprächs erläuterte Michael Volk, Geschäftsführer von „Wachtelland Volk“, in weiteren Details Vorhaben und Planungen. „Nachhaltige Wachtelzucht ohne Einsatz von Antibiotika“, „Artgerechte und naturnahe Tierhaltung“, „Bestandsdichte weit weniger als erforderlicher Bio-Standard“, „Engagement für Umwelt- und Artenschutz“ sowie „Keine Transportwege durch regionale Verwertung der Wachteln“ bekräftigte er. Darüber hinaus seien kurzfristig zehn bis 15 zusätzliche sowie künftig 50 bis 60 Arbeitsplätze vorgesehen.

Für die Finanzierung des Vorhabens mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund 6,2 Millionen Euro habe das Unternehmen bereits „grünes Licht“ von den beteiligten Bank- und Kreditinstituten erhalten. Außerdem seien ELR-Fördermittel beantragt worden. Der Spatenstich sei für Juni 2021 geplant, die Fertigstellung des Logistiktrakts für Dezember 2021 oder Anfang 2022 sowie der Gebäude für Büro, Zucht. Laden und Gastronomie etwa drei bis vier Monate später.

Positiv ausgefallen

Zwar habe ein für Oktober angekündigter öffentlicher Infoabend aufgrund der sich zuspitzenden Coronakrise abgesagt werden müssen, jedoch seien die rund zehn Resonanzen, die man als Antworten auf eine dann online erfolgte Präsentation erhalten habe, durchweg positiv ausgefallen. Zuvor waren zum Beispiel bei öffentlichen Gemeinderatssitzungen skeptische Bedenken gegen die Planungen und das Projekt von einigen wenigen Bürgern zum Beispiel wegen möglicher Geruchsemissionen oder Beeinträchtigungen von Boden und Wasser durch Antibiotika und Ausscheidungen der Wachteln vorgebracht worden.

Zugleich bat Wessels den landespolitischen Besucher um Unterstützung für die Bewilligung eines ELR-Förderzuschusses in Höhe von 566 000 Euro zur Erschließung der Gewerbegebiete. „Ein Projekt, das in unseren ländlichen Raum passt“, meinte der Abgeordnete.

Resümierend sagte Reinhart seine Absicht und den Versuch zu, die gemeindliche Erschließung der beiden Gewerbegebiete sowie deren Förderung durch ELR-Mittel mit entsprechenden Schreiben an Land und Regierungspräsidium zu unterstützen.

