Vorbildliches Vorgehen gewürdigt

Wittighausen.Über das ab sofort bei der Gemeinde geführte Ökokonto ließ sich der Gemeinderat informieren. Dabei erläuterte Bürgermeister Marcus Wessels unter anderem Fragen und Aspekte zur Wertigkeit von Grundstücken sowie zur Generierung von Ökopunkten.

Das Bundesnaturschutzgesetz schreibe vor, dass bei Planungs- und Projektmaßnahmen erhebliche Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft vom Verursacher vorrangig zu vermeiden seien. Nicht vermeidbare erhebliche Beeinträchtigungen müssten durch Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen oder durch einen Ersatz in Geld kompensiert werden. Welche Eingriffe als ausgleichspflichtig anzusehen seien, werde in den Naturschutzgesetzen des Bundes und ergänzend des Landes konkretisiert.

Grundsätzlich bestehe zudem die Möglichkeit, Ausgleichsmaßnahmen „zu bevorraten“, um ökologisch wirksame Schritte im Falle eines späteren geplanten Eingriffs in Natur und Landschaft durchzuführen. Um hier eine einheitliche und nachvollziehbare Gegenrechnung der Maßnahmen und der Eingriffe zu erreichen, hat das Land die Ökokonto-Verordnung (ÖKVO) erlassen. Sie regelt das Verfahren, die Zuständigkeiten, die Bewertung und Anrechnung der vorgezogenen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf der Grundlage von Ökopunkten. So ist in der Verordnung dargestellt, welche Maßnahmen ökokontofähig seien und mit welchen Punkten pro Quadratmeter Fläche diese angerechnet werden könnten.

Bei einem gegebenen Eingriff werden die Ökopunkte aufgrund der durch den Eingriff verlorenen Biotope errechnet und auf einem Ökokonto als Soll-Buchung dargestellt. Durch die Umsetzung von Maßnahmen zur Schaffung oder ökologische Aufwertung von Biotopen werden wiederum Ökopunkte generiert, die als Haben-Buchung verrechnet werden. Dabei verzinsen sich nicht abgebuchte Ökopunkte mit jährlich drei Prozent für höchstens zehn Jahre, womit der Entwicklung oder Aufwertung von Biotopen Rechnung getragen werden soll.

Alternativ bestehe die Option zum Handel mit bevorrateten Ökopunkten, so dass Eingriffsverursacher, die keine Möglichkeit haben, selbst Ausgleichsmaßnahmen durchzuführen, diese kaufen können. „Dies bedeutet für einen Verursacher von Eingriffen neben einer deutlichen Reduzierung des Planungsaufwandes auch eine Beschleunigung des Planungs- und Genehmigungsverfahrens. Aus ökologischer Sicht kann es von Vorteil sein, indem viele kleine Maßnahmen zu einer großen und somit zumeist ökologisch sinnvolleren Maßnahme kombiniert werden“, erklärte Wessels. Nach Auskunft der Unteren Naturschutzbehörde sei es gängige Praxis, dass ein Ökopunkt derzeit für 25 Cent verkauft werde.

Besonders im Rahmen der Flurneuordnung „Insinger Bach“ nebst im Zusammenhang mit dem Naturdenkmal „Ried“ auf Gemarkung Unterwittighausen könnten in erheblichem Umfang Ökopunkte generiert werden. Um diese ordnungsgemäß zu dokumentieren und gegebenenfalls zu handeln, sei die Schaffung eines Ökokontos unumgänglich. Das Ökokonto der Gemeinde sei aufgrund seiner fachlichen Qualifikationen sowie in enger Rücksprache mit den zuständigen Behörden durch ihn selbst angelegt worden und werde vom Landratsamt in dieser Form anerkannt, was in nicht unerheblichem Umfang externe Planungskosten eingespart habe, betonte der Bürgermeister. „Es soll künftig sowohl der Vereinheitlichung und besseren Nachvollziehbarkeit der Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung als auch der ökologisch sinnvollen Anlage von Kompensationsmaßnahmen dienen“, resümierte Bürgermeister Wessels gegen Ende seiner Präsentation.

Aus dem Zuhörerraum wurde die Einrichtung eines Ökokontos als durchaus positiv erachtet. pdw

