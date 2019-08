Video wird am 25. August gezeigt

wittighausen.Die Premiere des Songs „Wir sind Wittighausen“ ist geglückt. Am Donnerstag, 22. August, um 19 Uhr wird im Kindergartensaal Unterwittighausen das Musikvideo präsentiert. Auf einer großen Leinwand wird das aufwändig und mit großer Unterstützung der gesamten Bevölkerung produzierte Video erstmals den Wittighäuser Bürgern vorgestellt.

CD-Verkauf

Ab dem Zeitpunkt werden auch die CDs zu erwerben sein. Die CDs sind mit dem Song „Wir sind Wittighausen“ als Original und als Instrumental-Version sowie dem Video bestückt.

Finale des Projektes wird die Präsentation von Song und Video am 25. August um 11 Uhr beim Patenkonzert in der Tauberphilharmonie in Weikersheim sein.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 17.08.2019