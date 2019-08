Ursprünglichen Gewässerverlauf wieder herstellen

Unterwittighausen.Einen Aktionstag veranstaltete die Nabu-Vogelschutzgruppe Wittighausen in Kooperation mit dem Ökomobil des Regierungspräsidiums Stuttgart und der Gemeinde Wittighausen im Rahmen des Ferienprogramms. Dabei erkundeten 24 Kinder mit dem Betreuungsteam in dem zwischen Unterwittighausen und Bütthard liegenden Feuchtbiotopareal am Insinger Bach und den Teichen voller Spaß und Neugier, welche Lebewesen im Wasser zu finden sind.

Das Feuchtbiotop wurde von der Deutschen Bahn als drei über 8000 Quadratmeter große naturschutzfachliche Ausgleichs- und Ersatzflächen für Baumaßnahmen geschaffen. „Natur und Landschaft brauchen Schutz. Doch nur, was man kennt und schätzt, kann man auch schützen“: Unter diesem Motto luden das Ökomobil, ein „rollendes Naturschutzlabor“, unter Leitung von „Ökomobilist“ Werner Paech und Jürgen Hönninger, Vorsitzender der NABU-Ortsgruppe Wittighausen, zum Mitmachen ein. Die Kinder sollten die Natur in ihrer Vielfalt vor ihrer Haustüre erlebten und kennenlernten.

Der 7,5-Tonner-LKW ist seit 2010 eines von vier Ökomobilen in Baden-Württemberg bei jährlich rund 140 Veranstaltungen mit etwa insgesamt etwa 5000 Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen unterwegs. Er verfügt unter anderem über eine leistungsfähige Solaranlage sowie im Inneren über eine modernere Projektionsanlage mit Laptop, Digitalkamera und Flachbildschirm als auch Tische und Sitzplätze für 24 Teilnehmer.

Dort konnten die Beteiligten mit Arbeitsgeräten wie Lupen und Mikroskopen die von ihnen zuvor entdeckten und geschöpften Kleinsttiere betrachten sowie anhand von Bildliteratur bestimmen. Einhergehend standen Papier und Bleistift zur Verfügung, um die identifizierten Tierarten zu notieren und zu dokumentieren. Zusätzlich bekamen die Kinder Fell, Schädel und Zähne eines Bibers präsentiert.

„Die NABU-Ortsgruppe freut sich, dass die Kinder mit Unterstützung des Ökomobils die oft unscheinbaren Lebewesen im Insinger Bach und den dortigen Teichen untersuchen können und dadurch ihr Interesse an der Natur geweckt wird“, betonte Hönninger. Der Nabu sei im Speziellen besorgt um die Güte der Wasserqualität, da in den letzten Jahrzehnten intensive Landwirtschaft und Landnutzung bis ans Gewässerufer stattgefunden habe. „Bei jedem größeren Regen färbt sich der Bach erdbraun. Mit dem eingeschwemmten Humus gelangen auch Dünger und Nährstoffe ins Wasser, was sich schädlich auf die Artenvielfalt auswirkt“, so der Ortsgruppenvorsitzende.

Große Hoffnung setze der Nabu auf das neue Wassergesetz in Baden-Württemberg, das einen fünf Meter breiten Gewässerschutzstreifen vorschreibe, auf dem keine landwirtschaftliche Nutzung mehr stattfinden dürfe. Dies sollte zukünftig zu einer Verbesserung der Wasserqualität führen. Darüber hinaus gehende Verbesserungen erhoffe man sich durch das laufende Flurbereinigungsverfahren.

Neben Bürgermeister Marcus Wessels und Gemeinderätin Monika Borst, die zu den Betreuerinnen zählte, waren auch Jörg Hammerl, leitender Ingenieur des Flurbereinigungsverfahrens vom Vermessungs- und Flurneuordnungsamt des Main-Tauber-Kreises, und zwei Mitarbeiter vor Ort. Auslöser für die geplante Flurneuordnung entlang des Bachabschnittes zwischen Ortsrand Unterwittighausen und bayerischer Landesgrenze waren durch Biberbauten bedingte Überflutungen von Landwirtschaftsflächen und somit Konflikte mit betroffenen Grundstückseigentümern. Daher sei unter anderem Ziel dieser Neuordnung, dass Uferrandstreifen in das Eigentum der Gemeinde übergehen und zumindest teilweise naturschutzfachlich entwickelt werden. Außerdem sollen Maßnahmen zur Verbesserung der Durchgängigkeit realisiert und teilweise der ursprüngliche Gewässerverlauf wiederhergestellt werden.

Als nächster wesentlicher Schritt des Flurneuordnungsverfahrens werde voraussichtlich im kommenden Jahr auf Basis einer Untersuchung des gesamten Gebietes eine ökologische Ressourcenanalyse erarbeitet und erstellt, berichtete Hammerl. Deren Ergebnisse seien wiederum Grundlagen für den weiteren Planungsverlauf wie etwa dem Wege- und Gewässerplan sowie gegebenenfalls für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Bautätigkeiten. Dabei Berücksichtigung finden insbesondere auch alle gefundenen Tierarten wie zum Beispiel Amphibien, Reptilien und im Wasser lebende Kleinsttiere. Insofern könnten die jetzt durch die Kinder erfolgten Untersuchungs- und Bestimmungsergebnisse eventuell sogar bei den weiteren Planungen berücksichtigt werden, um die hauptsächlich ökologische Zielsetzung des Verfahrens zu erreichen. pdw

