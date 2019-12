„Tolle Krönung einer unglaublich intensiven Geschichte“

Wittighausen/Siegen.Allen Grund zum Feiern gab es für die „Wittighausen-Band“ und das Projektteam des Rocksongs „Wir sind Wittighausen!“. Beim 37. Deutschen Rock & Pop Preis 2019 wurden das Ensemble und der Song in Siegen in insgesamt drei Kategorien jeweils mit einem der Sonderpreise ausgezeichnet.

Die Idee zur Kreierung eines eigenen „Wittighausen“-Songs hatte anfangs des Jahres Bürgermeister Marcus Wessels, als die Gemeinde Wittighausen durch den Intendanten der Weikersheimer Tauberphilharmonie aufgefordert wurde, sich dort in diesem Eröffnungssommer zu präsentieren. Allerdings ahnte damals noch niemand, welche kreativen Dimensionen diese Projektidee erreichen würde. Mit Katjana und Dominik Fuchs sowie Sebastian „Sebbo“ Geng (besonders bekannt als Mitglied des Duos „Sebbo & Steini“) und Daniel Steinshorn fanden sich vier Vollblutmusiker aus der eigenen Gemeinde, um einen Wittighausen-Song zu kreieren und auf CD einzuspielen. Um das Ganze hübsch zu verpacken, arbeitete „TrendElement“-Mediendesignerin Nadja Wohlfart aus Unterwittighausen mit gleichsam großer Leidenschaft an einer ansprechenden Gestaltung der CD-Oberfläche und plastikfreien Hülle. Schon bald entstand übereinstimmend außerdem die Idee, zu dem Wittighausen-Rock-Song auch ein Musik-Video zu erstellen. Mit Michael Schneider war rasch ein Video-Produzent gefunden, der diesen Projektteil übernahm und realisierte. Bei den Aufnahmen wurde versucht, zumindest symbolisch alle Facetten aufzugreifen, die Wittighausen zu bieten hat.

Mit Käfer-Cabrio gedreht

Als „roter Faden“ wurden die meisten Aufnahmen aus einem roten VW-Käfer-Cabriolet bei dessen Fahrt durch alle vier Ortsteile gedreht. Darüber hinaus wurden per Aufruf im Amtsblatt der Gemeinde Ende Juni zu bestimmten Terminen die Bürger in den Ortsteilen zum Mitmachen aufgefordert.

Seine Generalprobe bestand der Rock-Song „Wir sind Wittighausen!“ sogar relativ weit fernab, nämlich Mitte Mai am Muttertag auf der Buga in Heilbronn, wo er von Sängerin Katjana Fuchs im Rahmen ihres dortigen Konzertauftritts in Anwesenheit von Bürgermeister Wessels erstmals öffentlich vorgestellt wurde. Seine tatsächliche Publikumspremiere hatten das Lied und die dazu initiierte „Wittighausen-Band“ beim Wittighäuser Weindorf Mitte August. Im gleichen Monat wurde mit einem stil- und glanzvollen Premieren-Galaabend das von Michael Schneider produzierte Musikvideo „Wir sind Wittighausen!“ der Öffentlichkeit dargeboten. Beide Male zeigten sich die Bürger begeistert und sangen vor allem beim Refrain dieses „Ohrwurms“ kräftig mit.

Als Dominik Fuchs stellvertretend für die Mitglieder des Kompositions-, Musiker-, Gesangs- und Projektteams im Oktober die Mitteilung bekam, dass die „Wittighausen-Band“ und ihr Song für drei Sonderkategorien des Deutschen Rock & Pop Preises 2019 benannt worden sei, fand die Erfolgsgeschichte von „Wir sind Wittighausen!“ damit eine ungeahnte und überraschende Fortsetzung der noch dazu ganz besonderen Art.

Die Deutschen Rock & Pop Preise werden seit 1983 jährlich durch eine Fachjury vom Deutschen Rock & Pop Musikerverband (DRMV) vergeben. Im Gegensatz zu anderen deutschen Musikpreisen werden die Deutschen Rock & Pop Preise jährlich in insgesamt 126 verschiedenen musikstilistischen Bereichen und weiteren Kategorien, davon acht Hauptkategorien und 118 Sonderkategorien, an herausragende Nachwuchsmusikgruppen, Nachwuchseinzelkünstler sowie durch eine Fachjury ausgewählte professionelle Musikgruppen und Einzelkünstler verliehen. Die Kulturveranstaltung soll zudem eine Plattform sowohl für den kreativen Musiknachwuchs als auch ein Treffpunkt einzelner etablierter Künstler und Persönlichkeiten des musikalisch-wirtschaftlichen Umfeldes sein.

Unter Regie von Bürgermeister Wessels begab sich nun eine inklusive Band- und Projektteam insgesamt zehnköpfige Delegation aus Wittighausen auf die Reise nach Siegen zur Preisverleihung in der Siegerlandhalle. Jeweils einen dritten Preis erhielt das Ensemble in den Sonderkategorien „Bester Rocksong 2019“ und „Bestes Booklet und Inlay Card 2019“. Zudem wurde die Band und speziell Leadsängerin Katjana Fuchs in der Sparte „Beste Popsängerin 2019“ mit einem zweiten Preis geehrt.

„Es ist toll, dass unsere musikalische und künstlerische Leistung von einer unabhängigen Fachjury so positiv beurteilt wurde sowie unser Song, den wir für unsere Gemeinde geschrieben haben, so erfolgreich abgeschnitten hat“, betonte Katjana Fuchs hoch erfreut. „Wir sind sehr stolz darauf, dass unser gemeinsames Herzensprojekt so weite Kreise gezogen hat“, fügte die Bandsängerin hinzu. „Ich bin begeistert, dass unser Projekt derartig gewürdigt einen Abschluss erfährt“, äußerte sich Mediendesignerin Nadja Wohlfart ebenso erfreut. „Ein tolle Krönung einer unglaublich intensiven Geschichte, die sich die Künstler absolut verdient haben, weil sie sehr viel Arbeit in das Projekt gesteckt haben“, meinte Marcus Wessels. .

„Wir denken ganz fest an Dominik, der maßgeblich zu dem Projekt beigetragen hat“, ergänzten die Projektmitglieder und Wessels, nachdem der Bandgitarrist, Sänger und Komponist krankheitsbedingt nicht an der Preisverleihung in Siegen teilnehmen konnte.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 18.12.2019