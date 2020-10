Teils heftige Kontroversen im Gremium

Heftige Kontroversen gab es bei der Sitzung des Gemeinderates Wittighausen beim Punkt Grundstücksgeschäfte in Projektgebiete hinsichtlich des Wertausgleichs und der Nachzahlungen.

Wittighausen. Dieses Thema war bereits in der Sitzung des Rates Ende September im nichtöffentlichen Teil diskutiert worden. Damals hatte sich das Gremium nach eingehender Debatte einstimmig für eine geheime Abstimmung entschieden, bei der eine entsprechende Beschlussvorlage keine Mehrheit fand.

Nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht hatte Bürgermeister Marcus Wessels daraufhin in Ausübung seines pflichtgemäßen Ermessens dem Beschluss widersprochen.

Widerspruch möglich

Laut Gemeindeordnung ist einem Bürgermeister der Widerspruch gegen einen Gemeinderatsbeschluss möglich, „wenn er der Auffassung ist, dass dieser für die Gemeinde nachteilig ist“.

Die Frage, ob ein Beschluss nachteilig sein könne oder nicht, unterliege zunächst der subjektiven Beurteilung des Bürgermeisters, teilte der Sachgebietsleiter Kommunalaufsicht des Kommunal- und Rechnungsprüfungsamtes, Arnold Hammerich, Ende September schriftlich mit. „In diesem konkreten Fall ist Ihre Einschätzung auch für die Rechtsaufsicht nachvollziehbar“.

Einhergehend wies die Aufsichtsbehörde darauf hin, dass eine erneute nichtöffentliche Behandlung des Themas rechtswidrig sein würde. Die erstmalige nichtöffentliche Behandlung in der vorherigen Ratssitzung lasse sich dagegen insofern begründen, dass wahrnehmbare Namen und Preise Gegenstand der Diskussionen gewesen seien. Dies sei im Hinblick auf die Beschlussformulierung in der jetzigen Sitzung weder zu erwarten noch sachlich begründet.

Im Einzelnen ging es darum, dass im Rahmen eines räumlich und zeitlich abgrenzbaren Projektes ein identischer Wertausgleich für alle Grundstücksverkäufer geleistet werde.

„Es erklärt sich von selbst, dass im Sinne einer Gleichbehandlung aller Bürger dieser Grundsatz immer und für jeden gelten muss, nicht nur für künftige Projekte“, so die Überzeugung von Bürgermeister Marcus Wessels.

Unterschiedliche Wertausgleiche könnten seiner Meinung nach zu nachhaltigem Unfrieden in der Gemeinde führen, die Verhandlungen zum Grunderwerb bei zukünftigen Vorhaben erschweren und letztlich auch das Ansehen der Gemeindeverwaltung beschädigen.

Sowohl Gespräche mit Bürgermeistern anderer Kommunen in der Region als auch mit der Rechtsaufsichtsbehörde hätten verdeutlicht, dass der einheitliche Wertausgleich bei Grundstücksgeschäften gängige Praxis sei, berichtete Wessels.

In Igersheim selbstverständlich

Beispielsweise habe sein Igersheimer Amtskollege Frank Menikheim bestätigt, dass es für die dortige Gemeinde selbstverständlich sei, gegebenenfalls Nachzahlungsverpflichtungen zu einem adäquaten Wertausgleich zu unterzeichnen. Ebenso üblich sei es im bayerischen Raum, wie Kirchheims Bürgermeister Björn Jungbauer persönlich bestätigt habe.

Auch in der Gemeinde Wittighausen schien es bislang Usus, beim Erwerb von Grundstücken wie etwa für das Wohnneubaugebiet „Am Bären“ in Unterwittighausen einheitliche Quadratmeterpreise an die Eigentümer zu bezahlen oder die mündliche Zusage zu geben, gegebenenfalls als Mehrausgleich eine Nachzahlung zu leisten. Bei den Verhandlungen für die neuen Gewerbegebiete „Unterwittighausen West“ und „Wachtelland“ hatte sich jedoch ein Verkäufer schriftlich versichern lassen, dass er im Falle höherer Erlöse eines anderen Grundstückseigentümers einen Aufschlag erhalte. Eine dementsprechende schriftliche Vereinbarung nebst deren Unterzeichnung hatte Wessels dem Gemeinderat allerdings erst im Nachhinein mitgeteilt, was dort teilweise für Unmut sorgte und womöglich die kontroversen Auffassungen verstärkte.

Inhaltlich begründet

Diese lagen in der Diskussion auch rein inhaltlich begründet mitunter weit auseinander. Während Wessels seine Haltung bekräftigte, war beispielsweise Gemeinderat Gerhard Skazel der Ansicht, dass Grundstücke, die sich in Größe und Lage unterscheiden, auch verschieden behandelt und daher individuelle Entscheidungen getroffen werden sollten. Ratsherr Martin Pruszydlo hielt den Gleichbehandlungsgrundsatz zwar für nachvollziehbar, allerdings würden die sich hieraus ergebenden Zahlungsverpflichtungen schmerzen.

Harald Ebert stellte fest, dass keinem Grundstückseigentümer Nachteile erlangen dürften, daher sei ein zusätzlicher Beschluss nicht notwendig. Für Michael Schinnagel stand ebenfalls der Gleichbehandlungsgrundsatz an erster Stelle. Die Verträge sollten unter diesem Aspekt vollzogen werden, bei künftigen Grundstücksverhandlungen seien vom Gemeinderat die Preise vorher genau festzulegen.

Bei der auf Skazels Antrag hin geheim erfolgten Entscheidung votierte das Ratsgremium dennoch mit sieben Neinstimmen bei lediglich vier Jastimmen und einer Enthaltung mehrheitlich gegen einen Grundsatzbeschluss, dass innerhalb eines räumlich und zeitlich abgrenzbaren Projektes bei Grundstücksgeschäften ein identischer Wertausgleich für alle Grundstückseigentümer und nach Abschluss aller Grundstücksverhandlungen eventuell Nachzahlungen geleistet würden.

Marcus essels räumte in einer Stellungnahme ein, dass er einen Formfehler begangen habe, mit dem Verkäufer eine Nachzahlungsverpflichtung schriftlich vereinbart und darüber den Gemeinderat erst im Nachhinein informiert zu haben. „Ich habe allerdings im guten Glauben gehandelt“, betonte er als Rechtfertigungsmotiv und beteuerte, dass sein Vorgehen ein Einzelfall bleiben werde.

Zugleich unterstrich der Bürgermeister, dass er diese Entscheidung für verkehrt halte. „Wittighausen war auf einem sehr guten Weg. Jetzt werde es andererseits schwierig, in Zukunft weitere Bau- oder Gewerbegebiete auszuweisen, weil die betroffenen Grundstückseigentümer erst recht um Verkaufspreise pokern würden, prognostizierte Wessels deutlich enttäuscht.

Heftige Kritik an dem Abstimmungsresultat wurde darüber hinaus von einigen Zuhörern zum Abschluss der Ratssitzung geäußert, weil dadurch künftige Grundstücksverhandlungen erschwert oder sogar vereitelt würden.

