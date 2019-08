Spende an die Kindergärten

Wittighausen.Thomas Egger und Sebastian Höhnlein eröffneten die Praxis für Physiotherapie „In Balance Wittighausen“. Bei einer kleinen Feier mit Bürgermeister Marcus Wessels, Ferdinand Lunz von Hollerbach-Bau und Pfarrer Oliver Störr wurde eine Spende für die Kindergärten in Wittighausen, Zimmern und Grünsfeld an Pfarrer Störr übergeben.

Einen Teil dieser Spenden haben die beiden gemeinsam mit den Teams der Physiotherapiepraxen „In Balance Tauberbischofsheim“ und „Zentrum Mensch Großrinderfeld“ am Gesundheitstag in Grünsfeld mittels Losverkauf gesammelt. Die zur Verfügung gestellten Massage-Gutscheine wurden durch die Mitarbeiter in Form von Überstunden gespendet. Einen weiteren Teil des Betrages trugen Thomas Egger und Sebastian Höhnlein selbst bei. Die Firma Hollerbach-Bau erklärte sich spontan bereit, den Betrag aufzustocken, um somit die Gesamtsumme von 1000 Euro zu erreichen.

„Die Spende für die Kindergärten der Umgebung lag uns sehr am Herzen, da wir auch bei unseren Mitarbeitern einen besonderen Wert auf die Unterstützung der Familie legen“, so Sebastian Höhnlein. Bürgermeister Wessels überreichte den beiden Praxisbetreibern einen symbolischen Schlüssel und betonte, die Wichtigkeit einer neuen Praxis für diese Region. Im Anschluss segnete Pfarrer Störr die Räume.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 09.08.2019