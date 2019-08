Schnelles Eingreifen der Wehr verhindert Schlimmeres

Wittighausen.In unmittelbarer Nähe zur Grundschule Wittighausen kam es am frühen Freitagabend zum Brand einer Sitzbank, der auf einen daneben stehenden Baum übergriff. Nur durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr wurde Schlimmeres verhindert.

Die Sitzbank steht in unmittelbarer Nähe zum Spielplatz und war eine Spende der Wittighäuser „Dielegnatzer“ an die Bevölkerung. Deren Mitglied Thomas Ulsamer schüttelte nur mit dem Kopf, als er als Feuerwehrmann am Brandherd mit seinen Kollegen eintraf. Die Bank brannte schon lichterloh, die Flammen schlugen hoch in den eigentlich schattenspendenden Kastanienbaum.

Schnell rückten die Feuerwehrleute mit Wasser gegen das Feuer vor und erstickten den Brand rasch. Da der Wind in Richtung Felder blies, nahmen viele am Anfang an, ein Feld oder ein landwirtschaftliches Gerät würden in Flammen stehen. Doch es handelte sich „nur“ um den Brand einer Sitzbank.

Die Ermittlungen hat das Polizeirevier Tauberbischofsheim übernommen, die mit zwei Beamten den Brandort besichtigte. Nach ersten Erkenntnissen geht man von Brandstiftung aus, denn auf und neben der verkohlten Bank wurden Reste von zerkleinerten Kunststoffflaschen entdeckt. Die Polizei nahm die Reste zur Täterermittlung mit. Wäre nur ein Funke auf die Schule übergetreten, die Folgen wären noch viel höher gewesen, so Einsatzleiter Michael Schinnagel.

Bürgermeister Marcus Wessels, der den Ort besichtigte, kann die Brandstiftung nicht verstehen. Wer so etwas mache, habe jedes Verständnis für die Allgemeinheit verloren. Erst vor kurzem war ein ähnlicher Brand mit zerkleinerten Kunststoffflaschen noch glimpflich abgegangen. Nun sei der Schaden größer. Ob der Baum überlebt, werden die nächsten Wochen zeigen, die Bank jedenfalls sei nur noch Schrott.

