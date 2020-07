Raiffeisenbank unterstützt Schule

Wittighausen.Die Raiffeisenbank Bütthard Gaukönigshofen hat im Rahmen der Aktion „VR geschützt“ der Grundschule in Wittighausen 67 Mund-Nase-Masken gespendet. Wie es in der Pressemitteilung heißt, will die Bank damit Schülern die Rückkehr in den Alltag erleichtern.

„Als regional verwurzelte Genossenschaftsbank wollen wir unseren Beitrag dazu leisten, dass die Schülerinnen und Schüler der Grundschulen in unserem Geschäftsgebiet auch in Zeiten der Corona-Pandemie sicher und geschützt in die Schule und wieder nach Hause kommen“, so Franz Kraupe, Vorstandsvorsitzender der Raiffeisenbank. In der Grundschule Kirchheim übergab Kundenberaterin Evelin Emmerich-Adler die Masken an Schulleiter Uwe Schultheiss.

