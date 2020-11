Nicht alle Bürger profitieren

Durch die Ausbauschritte 3 und 4 des Breitbandnetzes im Kreis sollen eine Erschließung der „weißen Flecken“sowie die weitere Verdichtung der Glasfaseranschlüsse für Gewerbegebiete erfolgen.

Wittighausen. Bei den weißen Flecken, die gemäß einer entsprechenden und Mitte Oktober unterzeichneten Vereinbarung erschlossen werden, handelt es sich überwiegend um Bebauungen an Ortsrändern oder außerhalb der geschlossenen Ortschaften.

Seit dem Abschluss der Ausbaustufen 1 und 2 – diese wurden bereits im Mai 2019 feierlich vermeldet – könnten als Basisversorgung 97,5 Prozent der Haushalte Anschlüsse mit mindestens 50 Mbit/s sowie alle Schulen und Bildungshäuser im Main-Tauber-Kreis das Glasfasernetz nutzen. Dies sei gerade in diesem Jahr durch den Fernunterricht aufgrund der Coronakrise ein äußerst wichtiger Bestandteil der Infrastruktur, unterstrich Jochen Müssig. Leiter des Dezernats „Kreisentwicklung und Bildung“ beim Landratsamt, anlässlich der Vertragsunterzeichnung für die die Ausbauschritte 3 und 4.

Wohl nicht vernünftig ausgebaut

„Das Motto ‚Schnelles Internet im Main-Tauber-Kreis’ gilt nicht überall in den Ortsteilen der Gemeinde Wittighausen“, hatte Bürgermeister Marcus Wessels daraufhin kritisiert. „Ende 2017 hat die Gemeinde Wittighausen die schriftliche Zustimmung für den Ausbau des sogenannten Nahbereichs erteilt. Dabei ging es um die Kabelverzweiger an der Martin-Michel-Straße, Königstraße und Wittigostraße. Bis heute scheinen jedoch die Kästen und Leitungen nicht vernünftig ausgebaut worden zu sein, so dass viele Bürger – obwohl sie einen entsprechenden Vertrag über höhere Datenübertragungsraten mit der Deutschen Telekom abgeschlossen haben – bisher nicht mehr als bestenfalls 16 Mbit/s bekommen“, berichtete er.

Die Gemeinde Wittighausen werde immer wieder vorstellig und prangere das Problem an, doch bislang sei nichts passiert. „Nachdem man nun in den Medien lesen musste, dass der erste Ausbau abgeschlossen ist und nun die ‚Weißen Flecken’ in Angriff genommen werden sollen, hat die Gemeindeverwaltung erneut den Internet-Missstand bemängelt. Wir erhielten als Auskunft, dass voraussichtlich bis zum Ende des Jahres das schnelle Internet tatsächlich überall verfügbar sein soll“, hob Wessels hervor.

Seitens der Gemeindeverwaltung werde allerdings nicht viel Vertrauen in diese Aussage gelegt, da man in den vergangenen Jahren schon zu oft vertröstet worden sei. Aus diesem Grund rief der Bürgermeister alle Internetnutzer auf, die trotz eines anders lautenden Vertrages nur bestenfalls 16 Mbit/s erhalten, darüber die Gemeinde zu informieren. „Wir werden die Aussagen zusammenfassen und damit weiter öffentlich Druck ausüben“, kündigte Wessels zugleich an.

Bis jetzt habe er auf seine öffentliche Anfrage 15 Rückmeldungen aus allen vier Ortsteilen erhalten. „Es steht allerdings zu befürchten, dass die Dunkelziffer deutlich höher ist, da wahrscheinlich nicht nur ein Haushalt einer Straße betroffen ist, in der gegebenenfalls Probleme auftreten“, vermutet er. Überall gebe es hauptsächlich Probleme mit der Geschwindigkeit – mehr als elf Mbit/s sei bei vielen Anschlüssen in Unterwittighausen nicht möglich. Ähnliches höre man aus Poppenhausen und Oberwittighausen. In Vilchband ist die Bandbreite zwar höher, dafür aber nicht stabil. Außerdem fällt das Telefon immer mal wieder aus“, vermeldete der Bürgermeister aufgrund entsprechender Mitteilungen.

Lilach stark betroffen

Besonders stark betroffen sei der zu Poppenhausen gehörende Weiler Hof Lilach, in dem es seit der Umstellung auf „Voice over IP“ nur noch sporadisch Telefon und Internetverbindung gebe. „Man muss fairerweise aber sagen, dass Hof Lilach bei den jetzt zu erschließenden ‚Weißen Flecken’ dabei ist, ebenso wie die Aussiedler in Poppenhausen, bei denen praktisch kein Internet verfügbar ist“, räumt Wessels ein, der mit seiner Familie ebenfalls zu den Betroffenen einer bloß relativ vagen Internetleistung in Unterwittighausen zählt. Um Homeoffice seiner Frau und beim ersten Lockdown-Homeschooling der beiden Kinder gewährleisten zu können, sei es erforderlich gewesen, bei zwei Anbietern einen Telefonanschluss zu beantragen – verbunden mit entsprechenden Kosten und Laufzeiten.

„Seitens der Telekom wird man mittlerweile seit Jahren vertröstet, jetzt muss bei drei Schaltkästen in Unterwittighausen wieder aufgegraben werden. Zunächst hieß es bei einer Infoveranstaltung der Telekom im Februar 2019, dass spätestens ein Monat später das schnelle Internet in den Ortsteilen buchbar und verfügbar sein sollte. Seither werden immer wieder neue Zeitpunkte für die Freischaltung genannt, aktuell sollte es zwar Ende des Jahres 2020 sein, aber momentan ist auch bis dahin keine Lösung in Sicht“, bedauert der Bürgermeister.

Dankbar zeigt er sich dem Landratsamt gegenüber, namentlich Dezernatsleiter Jochen Müssig und dem Leiter der Wirtschaftsförderung, Rico Neubert. „Beide haben sich intensiv für den Breitbandausbau eingesetzt, so dass wir ohne ihr Engagement noch lange nicht da wären, wo wir heute immerhin schon sind. Besonders erwähnen möchte hier die Fördermitteleinwerbung. Ich mache aber der Telekom einen Vorwurf, die ihre Kunden im Stich lässt und Verträge bewirbt, die letztendlich die versprochene Bandbreite nicht liefern können“, resümierte Wessels.

Unterdessen ließ die Deutsche Telekom auf Nachfrage der FN in einer Stellungnahme verlautbaren, dass im Laufe des zweiten Quartals 2021 mit der Fertigstellung des Ausbaus im sogenannten Nahbereich in allen vier Ortsteilen von Wittighausen schnelles Internet von mindestens 50 Mbit/s angeboten werden könne.

Telekom bedauert

„Wir bedauern, dass es beim Ausbau dieses Nahbereiches zu Verzögerungen kam. Wir mussten die dafür ursprünglich beauftragte Baufirma wechseln, da wir mit deren Leistung nicht zufrieden waren. Bedauerlicherweise hat die Klärung vertragsrechtlicher Fragen Zeit beansprucht und zu einem Baustopp geführt. Erst nach der Klärung konnten wir eine neue Baufirma beauftragen“, erklärte ein Pressesprecher der Deutschen Telekom.

